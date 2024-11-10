旅遊／眾神眷顧、火山環伺 爪哇驚奇遊

默拉皮火山背後金黃曙光，把婆羅浮屠佛像徐徐照出。（圖／作者提供）

印度 尼西亞（簡稱印尼 ）。因為整個國家位於環太平洋火山地震帶中，印尼境内有120多座活火山。

這個擁有1萬多個島嶼的東南亞 國家橫跨赤道，除了世界聞名的峇里島，印尼還有多處獨特的火山地貌，可讓遊人近距離體驗這個大自然奇景。說也奇怪，印尼的大大小小1萬7000個島嶼，卻有一半人口，恰恰擠在一個島上-爪哇（Java），那是1.5億人啊。

然而爪哇驚人的不單是人口，其次是它的火山密度；島上竟然有45座活火山，也是世界之最。

印尼的首都在雅加達，但久聞這個大都會人口擠擁，治安欠佳，所以我們飛去日惹Yogyakarta。一方面便於安排旅行社和導遊，其次是順道造訪此地的兩個聯合國世界遺產景點，婆羅浮屠和普蘭班南寺。

日惹位於爪哇島中央，有幾百年歷史，曾是蘇丹皇朝的古都城。因為附近的默拉皮Meripi火山非常活躍，平均兩三年爆發一次，1945年印尼獨立後，為免後顧之憂，索性將首都搬去遠離火山的雅加達。

來日惹的遊客，一定不會錯過兩個聯合國世界遺產景點。柬埔寨的吳哥窟世界聞名，但很少人知道，全球最大的佛教廟宇却是在印尼。

婆羅浮屠 曾遭火山灰埋沒

和吳哥窟一樣，婆羅浮屠（Borobudur）也是消失了幾百年後才被發掘出來，不同的是，吳哥窟曾給森林吞沒，而婆羅浮屠則為火山灰埋沒。墨拉皮火山相隔婆羅浮屠只十多英里，它經常爆發，大約公元1000年的大爆發，火山塵埃將整座佛寺厚厚覆蓋，因此而被遺棄了800多年，直到1814年才被英國人發現和提出修復。

婆羅浮屠手繪。（圖／作者提供）

這座世上最巨大的佛寺其實是一座塔，一共九層，是依照佛教信仰中的曼陀羅形態而建。曼陀羅代表佛教的宇宙觀，底六層為方形，頂三層圓形，由最大的底層向上級面積逐漸縮小，象徵佛教修行的「三界」。最大的底層是欲界，即一般凡人境界，繼而進升為色界，然後最頂的無色界。無色界是超越了物質的世界，也是最高修行階段了。

底層的欲界和色界牆壁和迴廊遍布浮雕，這些石雕刻件件精美，描繪了大乘佛教流傳的史詩故事，共有2000多塊，人物雕刻生動、鬼斧神工，件件目不暇給。

繼續向上走圖案逐漸簡化，代表修行者脫離俗世繁複，行走向淨化階層。到了最頂的無色界所有結構簡化為圓形；佛教的圓形代表功德圓滿，是萬物循環，眾生輪迴的崇高境界。

最為震撼的是環繞著尖頂的72座鐘型佛塔，每個佛塔裡面都有一個佛像在盆座，每尊展示了佛祖的72個不同手勢，個個栩栩如生。最頂層的無色界是婆羅浮屠最靈性的地方，清晨站在這百呎高的巨塔上俯瞰四方，眼下林木叢叢，暮氣彌漫，氣勢超然。遠處默拉皮火山背後吐出金黃曙光，把佛像從黑暗中徐徐照出，面容慈悲豁達，靈氣滿盈，彷彿把整個世界帶進無色界，大地安詳寧靜，萬物意境平和。

印尼人民對不同宗教開放通融，在蘇丹王朝時佛教已經很盛行時，也容許印度教傳入本國。印度教徒亦在日惹附近建了一座宏偉的普蘭班南寺，比起婆羅浮屠佛寺絕不遜色。這座建築群包含了三個主塔，代表印度教的三個主要神靈-創造神梵天Brahma，毀滅神濕婆Shiva，和守護神毗濕奴Vishnu；加上大大小小其他佛塔配搭，是個龐大的建築群。最高的濕婆塔150多英尺，從其他建築脫穎而出；高崇的塔頂仿佛向天朝拜，氣勢浩然。

普蘭班南廟宇群，是東南亞最大的印度教寺廟。（圖／作者提供）

普蘭班南 224座印度廟宇群

寺廟建於公元850年左右，但16世紀一場大地震使大部分結構倒塌，廢棄了幾百年才重新復修。本來為數224座的廟宇群，現已修復的只有18座。

普蘭班南日落。（圖／作者提供）

除了印度境内，普蘭班南是東南亞最大的印度教寺廟。它的基本設計以印度藝術為主，襯托上印尼本土手藝特色；每座塔從底至頂皆遍布浮雕神像、宗教故事及圖案。其精緻程度，比任何其它印度本土廟宇有過而無不及。觀賞這座寺廟，尤其在金黃色夕陽照射下，普蘭班南不只是座建築物，它是一件超乎世間，從天而降的藝術品。

布羅莫火山口。（圖／作者提供）

布羅莫火山 登頂如處外星

多個權威旅遊雜誌都列布羅莫火山(BromoVolcano)的日出為世上前三名，所以遊覽行程一定包括觀賞日出這個安排。

這座火山位於印尼比較偏遠村鎮，交通不便利，路況欠佳。為了看日出，我們早上2時多便要乘坐吉普車出發，抵達時還漆黑一片；但很驚喜看到另一個附加景觀，就是欣賞星空，此時仍有不少繁星閃動，密密麻麻滿布晨空，非常難得。

在布羅莫火山觀日出，三座火山在雲海中凜然屹立。（圖／作者提供）

清晨4時多吧，黑暗中眼前呈現叢叢黑影，應該是山的輪廓。沒錯，導遊解說這就是布羅莫火山群，仔細看時，其中一座尖頂竟然噴發出白色煙霧。大家譁言震驚之際，導遊卻若無其事的說，那是最遠的塞梅魯火山Semeru，每15、20分鐘就噴發一次，是正常現象，最近幾百年沒有大爆發過。但對我們來說，這樣的景觀已經很刺激的了。

再過10幾20分鐘吧，東面方向初露一線曙光，日出了。眼前景物逐漸明朗，奇跡也拉開序幕了；原來我們站在的是個山頂，高高向下看竟是一片雲海，再看清楚，視野慢慢浮現了三座山，這些山怎麽好像月球地貌一樣的呢？三座都是圓錐形，正是典型的火山形狀。中間那座有個圓形大缺口，白煙還不停的向上升；如此超自然奇觀，我們一時口瞪目呆。大家心情還沒平靜下來，此時太陽已慢慢從雲層爬出，景物越來越清朗；這三座火山在雲海中凜然屹立，壯觀之極。

導遊繼續解釋，中間冒煙的才是布羅莫火山，遠處間歇性爆發的是塞梅魯火山，而最近的是巴托火山Batok。

巴托是座死火山，表面一行行齊整凹坑，見證了千年熔岩向下流的痕跡。我看過世界多處著名日出，但處身好像外星球的這種體驗，是最畢生難忘的一次。

看完日出，我們匆匆下山，走到布羅莫山腳一看原來還有一個大考驗，通往火山口的是一道長長的階梯，非常陡峭，有253級。已經到了這裡豈有不爬之理，把腳步放慢，中間停了三次喘喘氣才終於抵達山頂。

站在火山口邊緣，俯視下面這個巨大的坑洞，濃煙不斷湧出，刺鼻的氣味，隆隆巨響。

不是缺氧吧，我彷彿感覺整座山在腳下輕微震動，是我的心臟劇跳還是這「活」火山真在蠢蠢欲動？

伊真火山口因為長年的硫磺質溶解，形成世上最酸性又最大的火山湖。（圖／作者提供）

伊真火山 「幽靈之火」夢幻

爪哇的另一座活火山亦名不虛傳，伊真火山（Ijen）因為火山口是在一個硫磺礦床形成，高溫熔岩把硫磺質燃燒變成氣體，長年噴發。奇景是在黑夜，這些燃燒的硫磺呈現純藍色火焰，從岩石冒出；有人形容為「幽靈之火」，也有說是「宇宙神光」。無論如何形容，這些夢幻藍火，閃爍在火山口一帶，燦爛迷離，是世上絕少的自然現象。

問題是伊真火山比布羅莫更偏僻，交通更不便。乘車到山腳還要走二個多小時的斜坡路才可以抵達火山口。路面大都是滑溜溜的沙石，途中有些山坡足有45度傾斜，非常難走。導遊還說如果要看藍光，凌晨1、2時就要出發，帶著頭盔電筒摸黑上山。我們這次出門旅行已差不多一個月了，一路盡興身心具疲，已知無能為力了，只好錯過看藍光的機會。

其實看伊真的火山口已經是大開眼界的了，據有記載以來伊真的爆發都是小規模的，每次噴發只將火山口深陷一些，長久以來，季候豪雨將火山口灌積成湖。這也是另一奇景，因為長年的硫磺質溶解在湖水中，形成這個世上最酸性又最大的火山湖，不用説湖裡沒有任何生物可以生存。雖然全無生氣，但湖水卻是一片清湛的蔚藍色，襯上四面懸崖峭壁，又加上伊真不停噴出的白煙揮舞，整個景象如夢似真，猶如仙境一般。

火山口四周草木不生，表面全是鬆散的碎石，沒有圍欄，下面則是懸崖峭壁，非常危險；就算是穿上優良徒步鞋，行動也得特別小心。

這次印尼之旅雖然辛苦，但行程豐富充滿冒險和刺激，非常難忘。這個一萬多個島嶼的國家，地大物博，雖然很多旅遊基建仍然落後，但文化和景觀多元化，希望有機會再次探索這個多姿多彩的國家。