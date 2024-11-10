我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN：米勒將出任川普白宮主管政策的副幕僚長

想擁有優質睡眠 學北歐人這樣做

旅遊／眾神眷顧、火山環伺 爪哇驚奇遊

袁堅培
默拉皮火山背後金黃曙光，把婆羅浮屠佛像徐徐照出。（圖／作者提供）
默拉皮火山背後金黃曙光，把婆羅浮屠佛像徐徐照出。（圖／作者提供）

印度尼西亞（簡稱印尼）。因為整個國家位於環太平洋火山地震帶中，印尼境内有120多座活火山。

這個擁有1萬多個島嶼的東南亞國家橫跨赤道，除了世界聞名的峇里島，印尼還有多處獨特的火山地貌，可讓遊人近距離體驗這個大自然奇景。說也奇怪，印尼的大大小小1萬7000個島嶼，卻有一半人口，恰恰擠在一個島上-爪哇（Java），那是1.5億人啊。

然而爪哇驚人的不單是人口，其次是它的火山密度；島上竟然有45座活火山，也是世界之最。

印尼的首都在雅加達，但久聞這個大都會人口擠擁，治安欠佳，所以我們飛去日惹Yogyakarta。一方面便於安排旅行社和導遊，其次是順道造訪此地的兩個聯合國世界遺產景點，婆羅浮屠和普蘭班南寺。

日惹位於爪哇島中央，有幾百年歷史，曾是蘇丹皇朝的古都城。因為附近的默拉皮Meripi火山非常活躍，平均兩三年爆發一次，1945年印尼獨立後，為免後顧之憂，索性將首都搬去遠離火山的雅加達。

來日惹的遊客，一定不會錯過兩個聯合國世界遺產景點。柬埔寨的吳哥窟世界聞名，但很少人知道，全球最大的佛教廟宇却是在印尼。

婆羅浮屠 曾遭火山灰埋沒

和吳哥窟一樣，婆羅浮屠（Borobudur）也是消失了幾百年後才被發掘出來，不同的是，吳哥窟曾給森林吞沒，而婆羅浮屠則為火山灰埋沒。墨拉皮火山相隔婆羅浮屠只十多英里，它經常爆發，大約公元1000年的大爆發，火山塵埃將整座佛寺厚厚覆蓋，因此而被遺棄了800多年，直到1814年才被英國人發現和提出修復。

婆羅浮屠手繪。（圖／作者提供）
婆羅浮屠手繪。（圖／作者提供）

這座世上最巨大的佛寺其實是一座塔，一共九層，是依照佛教信仰中的曼陀羅形態而建。曼陀羅代表佛教的宇宙觀，底六層為方形，頂三層圓形，由最大的底層向上級面積逐漸縮小，象徵佛教修行的「三界」。最大的底層是欲界，即一般凡人境界，繼而進升為色界，然後最頂的無色界。無色界是超越了物質的世界，也是最高修行階段了。

底層的欲界和色界牆壁和迴廊遍布浮雕，這些石雕刻件件精美，描繪了大乘佛教流傳的史詩故事，共有2000多塊，人物雕刻生動、鬼斧神工，件件目不暇給。

繼續向上走圖案逐漸簡化，代表修行者脫離俗世繁複，行走向淨化階層。到了最頂的無色界所有結構簡化為圓形；佛教的圓形代表功德圓滿，是萬物循環，眾生輪迴的崇高境界。

最為震撼的是環繞著尖頂的72座鐘型佛塔，每個佛塔裡面都有一個佛像在盆座，每尊展示了佛祖的72個不同手勢，個個栩栩如生。最頂層的無色界是婆羅浮屠最靈性的地方，清晨站在這百呎高的巨塔上俯瞰四方，眼下林木叢叢，暮氣彌漫，氣勢超然。遠處默拉皮火山背後吐出金黃曙光，把佛像從黑暗中徐徐照出，面容慈悲豁達，靈氣滿盈，彷彿把整個世界帶進無色界，大地安詳寧靜，萬物意境平和。

印尼人民對不同宗教開放通融，在蘇丹王朝時佛教已經很盛行時，也容許印度教傳入本國。印度教徒亦在日惹附近建了一座宏偉的普蘭班南寺，比起婆羅浮屠佛寺絕不遜色。這座建築群包含了三個主塔，代表印度教的三個主要神靈-創造神梵天Brahma，毀滅神濕婆Shiva，和守護神毗濕奴Vishnu；加上大大小小其他佛塔配搭，是個龐大的建築群。最高的濕婆塔150多英尺，從其他建築脫穎而出；高崇的塔頂仿佛向天朝拜，氣勢浩然。

普蘭班南廟宇群，是東南亞最大的印度教寺廟。（圖／作者提供）
普蘭班南廟宇群，是東南亞最大的印度教寺廟。（圖／作者提供）

普蘭班南 224座印度廟宇群

寺廟建於公元850年左右，但16世紀一場大地震使大部分結構倒塌，廢棄了幾百年才重新復修。本來為數224座的廟宇群，現已修復的只有18座。

普蘭班南日落。（圖／作者提供）
普蘭班南日落。（圖／作者提供）

除了印度境内，普蘭班南是東南亞最大的印度教寺廟。它的基本設計以印度藝術為主，襯托上印尼本土手藝特色；每座塔從底至頂皆遍布浮雕神像、宗教故事及圖案。其精緻程度，比任何其它印度本土廟宇有過而無不及。觀賞這座寺廟，尤其在金黃色夕陽照射下，普蘭班南不只是座建築物，它是一件超乎世間，從天而降的藝術品。

布羅莫火山口。（圖／作者提供）
布羅莫火山口。（圖／作者提供）

布羅莫火山 登頂如處外星

多個權威旅遊雜誌都列布羅莫火山(BromoVolcano)的日出為世上前三名，所以遊覽行程一定包括觀賞日出這個安排。

這座火山位於印尼比較偏遠村鎮，交通不便利，路況欠佳。為了看日出，我們早上2時多便要乘坐吉普車出發，抵達時還漆黑一片；但很驚喜看到另一個附加景觀，就是欣賞星空，此時仍有不少繁星閃動，密密麻麻滿布晨空，非常難得。

在布羅莫火山觀日出，三座火山在雲海中凜然屹立。（圖／作者提供）
在布羅莫火山觀日出，三座火山在雲海中凜然屹立。（圖／作者提供）

清晨4時多吧，黑暗中眼前呈現叢叢黑影，應該是山的輪廓。沒錯，導遊解說這就是布羅莫火山群，仔細看時，其中一座尖頂竟然噴發出白色煙霧。大家譁言震驚之際，導遊卻若無其事的說，那是最遠的塞梅魯火山Semeru，每15、20分鐘就噴發一次，是正常現象，最近幾百年沒有大爆發過。但對我們來說，這樣的景觀已經很刺激的了。

再過10幾20分鐘吧，東面方向初露一線曙光，日出了。眼前景物逐漸明朗，奇跡也拉開序幕了；原來我們站在的是個山頂，高高向下看竟是一片雲海，再看清楚，視野慢慢浮現了三座山，這些山怎麽好像月球地貌一樣的呢？三座都是圓錐形，正是典型的火山形狀。中間那座有個圓形大缺口，白煙還不停的向上升；如此超自然奇觀，我們一時口瞪目呆。大家心情還沒平靜下來，此時太陽已慢慢從雲層爬出，景物越來越清朗；這三座火山在雲海中凜然屹立，壯觀之極。

導遊繼續解釋，中間冒煙的才是布羅莫火山，遠處間歇性爆發的是塞梅魯火山，而最近的是巴托火山Batok。

巴托是座死火山，表面一行行齊整凹坑，見證了千年熔岩向下流的痕跡。我看過世界多處著名日出，但處身好像外星球的這種體驗，是最畢生難忘的一次。

看完日出，我們匆匆下山，走到布羅莫山腳一看原來還有一個大考驗，通往火山口的是一道長長的階梯，非常陡峭，有253級。已經到了這裡豈有不爬之理，把腳步放慢，中間停了三次喘喘氣才終於抵達山頂。

站在火山口邊緣，俯視下面這個巨大的坑洞，濃煙不斷湧出，刺鼻的氣味，隆隆巨響。

不是缺氧吧，我彷彿感覺整座山在腳下輕微震動，是我的心臟劇跳還是這「活」火山真在蠢蠢欲動？

伊真火山口因為長年的硫磺質溶解，形成世上最酸性又最大的火山湖。（圖／作者提供）
伊真火山口因為長年的硫磺質溶解，形成世上最酸性又最大的火山湖。（圖／作者提供）

伊真火山 「幽靈之火」夢幻

爪哇的另一座活火山亦名不虛傳，伊真火山（Ijen）因為火山口是在一個硫磺礦床形成，高溫熔岩把硫磺質燃燒變成氣體，長年噴發。奇景是在黑夜，這些燃燒的硫磺呈現純藍色火焰，從岩石冒出；有人形容為「幽靈之火」，也有說是「宇宙神光」。無論如何形容，這些夢幻藍火，閃爍在火山口一帶，燦爛迷離，是世上絕少的自然現象。

問題是伊真火山比布羅莫更偏僻，交通更不便。乘車到山腳還要走二個多小時的斜坡路才可以抵達火山口。路面大都是滑溜溜的沙石，途中有些山坡足有45度傾斜，非常難走。導遊還說如果要看藍光，凌晨1、2時就要出發，帶著頭盔電筒摸黑上山。我們這次出門旅行已差不多一個月了，一路盡興身心具疲，已知無能為力了，只好錯過看藍光的機會。

其實看伊真的火山口已經是大開眼界的了，據有記載以來伊真的爆發都是小規模的，每次噴發只將火山口深陷一些，長久以來，季候豪雨將火山口灌積成湖。這也是另一奇景，因為長年的硫磺質溶解在湖水中，形成這個世上最酸性又最大的火山湖，不用説湖裡沒有任何生物可以生存。雖然全無生氣，但湖水卻是一片清湛的蔚藍色，襯上四面懸崖峭壁，又加上伊真不停噴出的白煙揮舞，整個景象如夢似真，猶如仙境一般。

火山口四周草木不生，表面全是鬆散的碎石，沒有圍欄，下面則是懸崖峭壁，非常危險；就算是穿上優良徒步鞋，行動也得特別小心。

這次印尼之旅雖然辛苦，但行程豐富充滿冒險和刺激，非常難忘。這個一萬多個島嶼的國家，地大物博，雖然很多旅遊基建仍然落後，但文化和景觀多元化，希望有機會再次探索這個多姿多彩的國家。

印尼 印度 東南亞

上一則

旅遊／歷史、人文 循名人足跡 一覽廬山真面目

下一則

娛樂／「劊樂小丑3」觀眾嘔吐 救護車待命衝票房

延伸閱讀

義大利、印尼總統本周接連訪中 將會見習近平、李強

義大利、印尼總統本周接連訪中 將會見習近平、李強
義大利、印尼元首本周接連訪中國 將分別與習近平會談

義大利、印尼元首本周接連訪中國 將分別與習近平會談
美華加華醫學聯會30周年 紅燈籠晚宴同慶

美華加華醫學聯會30周年 紅燈籠晚宴同慶
彭博：蘋果將增加在印尼投資 爭取解除iPhone 16禁售令

彭博：蘋果將增加在印尼投資 爭取解除iPhone 16禁售令

熱門新聞

西雅圖超市停車場裡，以車為家的「車民」將雜物放在車頂上。(作者提供)

生活／哪裡免費 哪裡是家園…我所見的西雅圖「游牧人生」

2024-11-10 12:48
志工在北部小溪工作。(作者提供)

城鎮傳真／當義工 搶救玫瑰角河口魚

2024-10-20 02:19
德州對薪資、企業收入、退休金、社安金或遺贈資產均不徵稅。圖為奧斯汀德州大學。(新華社)

理財百科／這5州 選後可考慮搬家置產

2024-11-10 15:30
愛達荷州生活成本容易負擔，還有令人驚嘆的自然美景，是絕佳的退休目的地，(取自Pexels@Gabe)

理財百科／這5州 躋身熱門退休居住地

2024-11-10 01:18
準確的血壓值取決於正確的手臂姿勢。（圖／123RF）

養生／手臂姿勢正確 量血壓數值才準確

2024-11-10 01:07
399號灰熊和牠的幼崽。 (美聯社)

遭汽車撞擊…「灰熊399號」之死 凸顯背後保育戰

2024-11-10 14:32

超人氣

更多 >
在被川普拒絕入閣後 龐培歐首度發文回應

在被川普拒絕入閣後 龐培歐首度發文回應
華女16歲來美從擺攤起家 35歲擁百億市值公司成新富豪

華女16歲來美從擺攤起家 35歲擁百億市值公司成新富豪
拒龐培歐入閣 WSJ：川普兒認定范斯接班 阻新保守派爭權

拒龐培歐入閣 WSJ：川普兒認定范斯接班 阻新保守派爭權
還來得及 前幕僚喊話拜登辭職 讓賀錦麗實現美國首位女總統

還來得及 前幕僚喊話拜登辭職 讓賀錦麗實現美國首位女總統
質詢3大校長一戰成名 川普找她擔任駐聯合國大使

質詢3大校長一戰成名 川普找她擔任駐聯合國大使