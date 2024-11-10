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CNN：米勒將出任川普白宮主管政策的副幕僚長

想擁有優質睡眠 學北歐人這樣做

周日動動腦／根據出生地，美國總統絕大多數來自哪三州？

吳菲

下列十個題目讓您動動腦，先別看答案，考考自己能答對幾題?

1.大衛營一度喚名「香格里拉」，後來被哪一位總統以其父與孫的名字改為現稱？

2.若根據出生地，美國歷屆總統有絕大多數來自哪三個州？

3.至今職業運動史上最大一個合約是為期10年，價值10億美金。該運動員是誰？

4.誰說過：心臟是個有兩房間的房子，一間住著痛苦，一間住著歡樂。人不能笑得太響，否則會吵醒隔壁房間的痛苦？

5.唯一會飛的哺乳類動物是什麼？

6.在義大利何處可以吃到一種含蛆的特色起司「卡蘇馬蘇」(casu marzu)？

7.清代滿族婦女繫在脖子的白絹配飾，在宮中也可用來區分妃子等級。此白絹叫做什麼？

8.東漢才女班昭不僅是皇后和嬪妃的教師，還以誰為典範撰寫了《女誡》？

9.西安古觀音禪寺有一棵千年銀杏樹被列為國家級古樹，據說這是誰親手種下的？

10.北美11月份最容易看到的流星雨有三個，請找出來。

答案：1.艾森豪 2.維吉尼亞、俄亥俄、紐約 3.大谷翔平 4.卡夫卡 5.蝙蝠 6.撒丁島 7.龍華 8.班婕妤 9.李世民 10.獵戶座、獅子座、雙子座

義大利 大谷翔平 維吉尼亞

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