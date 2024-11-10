養生／手臂姿勢正確 量血壓數值才準確

準確的血壓值取決於正確的手臂姿勢。（圖／123RF）

多數人都知道不能在睡醒、運動後或生氣時量血壓，但約翰霍普金斯醫學院（Johns Hopkins Medicine）的研究人員表示，準確的血壓值取決於正確的手臂姿勢，而許多病患與醫護人員也可能弄錯了。

紐約郵報（New York Post）報導，研究人員在日前發表於美國醫學會雜誌（JAMA）的研究中，比較了133名成年人以3種不同手臂姿勢的血壓值：放在膝上、靠在桌面及垂在身側；結果發現，某些位置會導致收縮壓大幅上升。

收縮壓是測量心臟收縮時對血管產生的壓力，是血壓值中第一個也是較高的數字。

研究人員發現，當參與者雙臂懸空時，他們的收縮壓會高出6.5點，而舒張壓則高出4.4點。舒張壓是心臟跳動之間動脈中的壓力，是血壓值中在下面的數字。手臂放在膝上則會讓收縮壓高出3.9點，而舒張壓高出4點。

約翰霍普金斯兒科高血壓 計畫醫療主任布雷迪（Tammy Brady）對這項發現感到意外。她指出，血壓值的差異會導致高血壓的誤診，以及病患被開立不需要的藥物，並產生不必要的副作用。

據美國疾病管制與預防中心(CDC )的資料，有6190萬美國成年人正在服用降血壓藥物。布雷迪說，她希望這項研究對醫護人員有幫助，並讓病患知道如何自行、正確量血壓。

美國心臟協會建議準確測量血壓的姿勢是雙腳平放地面、讓背部獲支撐、手臂放在桌面，將血壓計袖帶放在心臟中間位置。該組織還提醒在測量血壓前30分鐘內避免吸菸、喝含咖啡 因飲料與運動。

正常血壓的定義為收縮壓低於120，舒張壓低於80。第1期高血壓為收縮壓130至139或舒張壓80至89。第2期高血壓是指收縮壓為140或更高，舒張壓為90或更高。

手臂姿勢會影響診斷結果，而用於測量血壓的袖帶類型與手臂姿勢同樣重要。

去年發表的另一項研究發現，標準或「普通」的血壓計袖帶對於需要不同尺寸、尤其是那些需要較大袖帶的病患，數值「非常不準確」。