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流行／懷舊商機 90年代遊戲「電子雞」升級版翻紅

編譯周靜芝
電子雞於1996年首次推出時即風靡全球，發明這款玩具的日本製造商在最初兩年共賣出4000萬個電子雞。(取自維基共享資源)
電子雞於1996年首次推出時即風靡全球，發明這款玩具的日本製造商在最初兩年共賣出4000萬個電子雞。(取自維基共享資源)

還記得人手一「雞」的年代嗎？一款90年代的流行玩具，在28年後捲土重來並再度受到歡迎；不過，已進化為21世紀升級版了。

每日郵報(Daily Mail)報導，電子雞(或譯塔麻可吉，Tamagotchis)於1996年首次推出時即風靡全球，發明這款玩具的日本製造商萬代(Bandai)在最初兩年共賣出4000萬個電子雞。

這個色彩繽紛的蛋形裝置內有一隻虛擬寵物，主人必須記得餵飼和與牠玩耍。在2019年重新上市後，電子雞的市場熱度再度升溫；英國廣播公司(BBC)報導，在2022年至2023年間，全球銷售額增加了一倍。

萬代對日益增加的需求充滿信心，已在倫敦肯頓市集(Camden Market)開設英國第一家專賣店，而在1990年代電子雞最火的時候，他們也沒有這樣做。

萬代品牌經理賈德雅(Priya Jadeja)列舉了電子雞在2024年更新的部分。她說，玩家現在可以和朋友連線，可以在線上玩，也可下載不同的項目，消除了先前可能會有的沉悶感。

在電子雞孵出後，玩家必須照顧他們的虛擬寵物，讓牠經歷不同的生命階段。必須餵牠一頓由飯碗組成的「大餐 」或糖果「零食」，並在牠上廁所後清理乾淨；如果沒有好好照顧，寵物會生病、甚至死亡。

萬代美國品牌管理副總裁格蘭普(Liz Grampp)表示，這款玩具在全球獲得巨大迴響，粉絲們不停敲碗，希望能在美國銷售，因此在去年重返市場。

新的電子雞有六種不同顏色的外殼，從淺橘、淡藍到90年代鮮豔雙色對比。每個電子雞包含六個虛擬寵物。

格蘭普說，這款玩具涉及資源管理、養育、照顧虛擬寵物，以及人類最基本的情感，她認為這種情感永遠不會消失。她說，這是一款比較經典的像素遊戲，有自己的風格；對只玩iPhone和iPad長大的孩子來說，會覺得很獨特，但遊戲玩法又讓人覺得不陌生。

寵物 日本 iPhone

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