談藝／梵谷名畫「鳶尾花」 原本不是藍色的

印象派畫家梵谷的名畫「鳶尾花」(Irises)，如今看到的藍色花朵，在過去是紫色的。(取自維基共享資源)

1889年5月8日，知名印象派畫家梵谷(Vincent Van Gogh)因情緒問題住進了普羅旺斯聖雷米的精神病院。第二天早上，他帶著畫架進入醫院的花園，畫下了「鳶尾花」(Irises)，春天盛開的花朵在背後黃色蒲公英的襯托下，格外鮮艷奪目。

藝術網站Artnet報導，梵谷生前潦倒，死後畫作卻廣受世人推崇與喜愛。這幅「鳶尾花」也是如此，不過它的變化是物理上的：如今看到的藍色花朵，在過去是紫色的。

洛杉磯 蓋蒂中心(Getty Center)自1990年起擁有這幅畫作，研究人員趁該美術館 在2020年關閉時，進行了科學分析，並在於10月1日舉行的「紫外線：梵谷鳶尾花的新視角」(Ultra-Violet: New Light on Van Gogh's Irises)展覽中展示其研究成果。

梵谷的鳶尾花曾是紫色的根據，來自畫家在5月9日給弟弟西奧(Theo)的一封信中，描述了被「這個動物園 中各種發瘋或癲狂的人」包圍的生活現實，並說他已開始畫一幅「紫色鳶尾花」的畫。

為了證明此點，研究人員用X射線螢光光譜儀等非侵入性分析技術，揭開了一種名為「天竺葵紅」顏料的存在。梵谷將藍色和紅色顏料混合成紫色，其中包括天竺葵紅，這種顏料對光線極為敏感，曝曬後會大幅褪色；隨著時間流逝，紅色幾乎消失無蹤，只留下斑駁的藍色。

為了說明變化的過程，蓋蒂研究人員創造了一幅數位重建畫作，以展示鳶尾花最初的樣貌，紫色花瓣與金色花蕊間的顏色對比更強烈。

另一個有趣的發現是，在畫作左下角厚重的顏料中有粒毬果花粉，它很可能來自聖雷米花園中的笠松，每到春天雄毬果會釋出花粉，讓雌毬果受精。

蓋蒂的文物維護專家派特森(Catherine Patterson)表示，這項研究的重建讓他們能以新的角度來看待「鳶尾花」，並能更好地欣賞藝術家的創作意圖。

「紫外線：梵谷鳶尾花的新視角」於10月1日至2025年1月19日在蓋蒂中心展出，更多訊息詳見官網getty.edu。