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封面故事／大選紅藍對決 加州上次投給共和黨 是何時？

編譯陳盈霖
自2000年，全美以紅、藍畫分共和黨與民主黨。（取材自ABC電視台畫面)
自2000年，全美以紅、藍畫分共和黨與民主黨。（取材自ABC電視台畫面)

洛杉磯KTLA 5電視台報導，自2000年美國開始向各州標記紅色(共和黨)或藍色(民主黨)以來，加州一直是藍色州，該州擁有54張選舉人票，是全美最具影響力的藍州之一。然該州最後一次在總統選舉中投給共和黨是什麼時候？可能須追溯至1988年總統選舉，當時加州選舉人票給了共和黨喬治布希(George H. W. Bush)。

★1988年 票給了喬治布希

這種情況並不罕見，20世紀加州在25次總統選舉中，有15次投給紅色共和黨。而自布希之後，該州已連續八次的總統選舉中支持民主黨籍候選人。

在州長選舉上，加州紅、藍投票趨勢波動較大。1983年至2011年間，1999年當選的州長為民主黨籍戴維斯(Gray Davis)，然他於2003年被罷免後，由共和黨籍演員史瓦辛格(Arnold Schwarzenegger)當選加州州長至2011年，之後的州長一直由民主黨人擔任，即布朗(Jerry Brown)和紐森(Gavin Newsom)。

紅、藍州的名稱看似存在很久，但實際上這些稱呼的歷史並沒有想像中長。根據國家公共廣播電台(NPR，National Public Radio)，該名稱起源可追溯至1976年總統選舉，那年第一個彩色電視網NBC展示一張彩色地圖，若某個州支持共和黨籍候選人福特(Gerald Ford)，該州標記藍色，若支持民主黨籍候選人卡特(Jimmy Carter)則標記紅色，這與今日黨派顏色恰好相反。當時選擇共和黨為藍色，是因美國內戰期間，藍色代表聯邦政府。

★政黨代表色 跟彩電有關

隨著更多電視台轉向彩色，它們也開始使用色彩地圖展現選舉結果，但對哪個黨派用哪種顏色並未達成一致，這使得觀眾在轉換台時感到困惑，因在NBC上代表共和黨的是藍色，其他電視台可能是紅色。

這種情況持續至2000年，人們開始隨意稱投票給共和黨小布希的州為紅州，投給高爾(Al Gore，民主黨)的州為藍州。此後這些術語在政治界、流行文化和全國範圍愈來愈普遍，約定俗成至今，民主黨為藍色，共和黨以紅色代表。

共和黨 民主黨 加州

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