理財百科／4要訣 累積一生夠用財富

如果想創造更多財富，就不能忽視賺更多錢的重要性。(圖／123RF)

羅伯格(Eric Roberge)是名財務規畫師，他的工作是協助白手起家的專業人士累積財富，讓他們終生夠用。羅伯格表示，要做到這一點，必須確保資金能源源不絕，並有機會在年輕、健康、能充分享受生活時使用這些錢。

商業內幕(Business Insider)報導，以下是羅伯格為客戶及自己建立有效、長期財務計畫的原則，包括投資 策略該考慮哪些因素，以及為何節儉度日是種糟糕的致富策略。

1.為人生無常做準備

退休 規畫目標會隨時間而改變，今天的你和10年、20年或30年後退休的你一定不同。羅伯格指出，有效的長期財務計畫應考慮到目標、價值觀、優先順序和環境等不可避免的轉變；雖然無法確實明白會發生哪些變化，但仍可以為不斷變動的生活制定計畫。

首先，盡可能儲蓄 比認為需要的更多。有多餘的現金，不要急著花掉或改善生活，先將這筆錢用於投資，讓財富增長。

羅伯格說，他總是假設收入的成長低於預期，而生活費用的增加高於預期；因此最好選擇較具彈性的投資工具，像購屋這類難以扭轉的決定務必謹慎。

2.尋找賺更多收入的方法

羅伯格說，他已從「盡快退休」轉向更平衡的理財目標。他現在儲蓄的錢較少，因為將部分收入用於人生的重要經歷。他說，不想把所有的錢都存起來，用於遙遠且不可靠的未來「某一天」。

羅伯格能這樣做有兩個原因：首先，近十年來，只要有機會他就積極儲蓄，至少存下收入的30%至40%，過去累積的讓他現在能更靈活運用金錢。

此外，他也投入了大量時間與精力發展事業來賺更多的錢。他說，如果目標是創造更多財富，就不能忽視賺更多錢的重要性；有許多途徑可以獲得更高收入，因此沒有標準答案，只需選擇並堅持對個人有意義的策略。

3.節儉只會離致富之路更遠

沒有人能永遠靠工作來賺取收入，無論是自己選擇或環境使然，最終會需要工作以外的另一種方式來支付生活所需。羅伯格說，這代表人們須認識到儲蓄與投資的必要性。

靠省吃儉用累積財富雖然可行，因為理論上開銷愈少，就能存下愈多錢。但羅伯格說，這是一種低效率的致富途徑，能節省的費用有限；且只靠省錢會錯過創造資產的機會，而這些資產會隨著時間而增值。

4.制定投資策略

想實現財富增長，不能緊捏著手上的錢，須明智地進行投資。羅伯格指出，要考慮的有：選擇何種投資工具、根據目標與時間進行資產配置、投資費用所影響的報酬率、如何分散投資、對稅務的影響、避免投機的風險等。

羅伯格表示，實現財富增長的投資策略，要注意以下幾點：

•投資的時間愈長，資產增長的成功機會就愈大。

•雖然高風險、高報酬，但不要超過自己能承擔的能力。

•全球多元化投資組合，只將資金投入美股或美債的指數基金，並非真正分散投資的好例子。

羅伯格提醒，最關鍵的是，與其不斷地變更投資工具，不如堅持一項長期有效的策略；在創造財富的道路上，「持續性」一直是個被低估的要素。