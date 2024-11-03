理財百科／退休人士最該省的錢？理財顧問：外食花費

退休人士通常靠固定的收入過日子，堅守「量入為出」的原則至關重要，對有些人來說，這意謂減少某些花費，看緊荷包。退休的人最該省的是什麼錢？ 理財顧問蘇絲‧歐曼(Suze Orman)說：外出用餐的錢。

歐曼是「女性與金錢」播客節目的主持人，也是GOBankingRates評選為「金錢方面最有影響力的女性」之一。她認為靠退休金 生活的人，最有必要分辨「需要」與「想要。」

她說，「你要有錢，就得學會花費低於自己所能支配、也在『需要』範圍內的金額，這點如何做到？很簡單：買你需要的，而不是你想要的。什麼是你需要的？從超市、雜貨店買來的食物，就是你需要的。什麼是想要的？上館子吃飯，而且一再如此，就是大家想要的。」

其實，歐曼說，不論退休與否，都應減少上餐廳吃飯或乾脆不外食，才能省錢。她認為很多人背卡債，最大的原因就是外食。

她說，「2010年我上過『歐普拉 秀』('The Oprah Winfrey Show' )這個節目，當時我談話的重點，大概是：想省錢的話，試試看半年不外食。當然囉，餐飲業聽了火死了，都說我多嘴。可是，你知道嗎？多少人後來寫信給我，跟我說，『老天啊，蘇絲，我們省下好多好多的錢，多到我都不好意思告訴你。』」

歐曼就聽從自己的勸戒，絕不外食，儘管她絕對吃得起餐廳的飯菜。「我是很有錢、很有錢的女人。我最不願意做的一件事，就是到外面吃飯。」