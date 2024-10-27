移民專頁／申請綠卡 出入境慎用回美證

在美國申請綠卡 期間，正確使用「Advance Parole」（預先入境許可，俗稱回美證）非常重要。曾有華人就因誤解海關入境章上的日期，導致綠卡申請被拒。移民 律師陳威宇提醒申請人，務必正確理解文件，避免疏忽造成不必要的損失。

陳威宇透露，L先生在申請I-485身分調整的同時，並獲得了兩年有效的Advance Parole文件I-512L。在此期間，L先生多次出入境處理海外事務，但他誤解了海關入境章上標註的停留期限，認為這延長了Advance Parole的有效期。實際上，這個註記不會影響Advance Parole的實際有效期限。

最終，L先生在Advance Parole過期後再次出境，儘管順利返美入境，海關也在過期文件上蓋章並註記新的停留期限，但他隨後收到美國移民局通知，指出他的I-485申請因他在Advance Parole失效後離境而被視為自動放棄。

★海關入境章 無實質意義

陳威宇解釋，這是一個常見的誤解。當持有Advance Parole入境時，海關官員通常會在I-94表格或I-512L文件上註明允許停留一年的期限。許多申請人誤以為這延長了他們的Advance Parole有效期，然而，這個註記並不具實質意義，也不要求申請人必須在一年內離開美國。

他強調，移民局近期開始發放五年有效期的Advance Parole，這提高了申請人的便利性。與之前普遍的兩年有效期相比，五年的有效期減少了更新文件的頻率，提供了更多的靈活性。但他提醒，不論文件有效期長短，申請人都應嚴格遵守Advance Parole的實際有效期限，避免因海關入境章上的日期而產生誤解。

針對H或L簽證 持有人的情況，陳威宇指出，這類簽證持有者及其家屬在尚未獲得Advance Parole旅行許可時離境，並不會影響其I-485申請，這是基於特定簽證類型的特殊規定。然而，他強調，若在Advance Parole尚未批准前離境，移民局可能會認定申請人放棄了Advance Parole申請，從而拒絕其申請，並可能導致申請費用的損失和其他不利後果。

★效期起迄日 千萬別搞錯

陳威宇提出幾項建議：申請人應仔細閱讀並理解Advance Parole文件上的所有說明，特別是有效期的起止日期；謹慎安排國際旅行，確保在Advance Parole有效期內返回美國；至少提前半年開始準備文件更新；避免將海關入境章上的停留期限與Advance Parole的有效期混淆；H或L簽證持有人若需出境應諮詢律師。

他呼籲，正確理解和使用Advance Parole能使綠卡申請過程更加順利。在移民政策日益複雜的背景下，申請人必須格外小心，避免因小小的誤解導致多年努力付諸東流。因此，涉及出入境問題時，申請人應謹慎處理，並在必要時尋求專業意見。

此外，自2024年4月起，申請Advance Parole需支付630元的申請費。陳威宇提醒，對於在此之前提交I-485的申請人，首次申請或換發Advance Parole仍然是免費的，這對等待身分調整的申請人來說是一個利好消息。