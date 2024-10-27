老實說／八個世局迷思的邏輯解答

台灣自古是中國土地，從現代人文發展觀，台灣自古富含中華文化，然而「台灣自古是中國領土」，隱含迷思。(取自維基資源共享／By Haas, Johann Matthias)

世局迥變，人心惶恐，平息靜氣，邏輯條理，千頭萬緒，豁然開朗。

1，美國應向台灣收取保護費？

答案，錯，正好相反，台灣應向美國收取保護費。

美國戰略上防堵中共，重要的是太平洋第一島鏈防線，台灣位居中央，距離中國最近，也最危險。所以台灣是美國太平洋軍營橋頭堡，是美軍前衛哨兵，台灣失守，美國有事，關島、夏威夷、舊金山都不保，二戰偷襲珍珠港的教訓在目，台灣人民正在以生命抵禦機艦攻擊。

所以，若談保護費，美國應該付保護費給台灣。

中華民國是聯合國創始會員國，但1971年退出了是歷史事實，台灣想重返聯合國，目前暫無可能。(本報資料照片)

2，台灣自古是中國領土？

答案，對，但隱含迷思。

從千年歷史觀，台灣自古是中國土地，從現代人文發展觀，台灣自古富含中華文化，然而「台灣自古是中國領土」，隱含迷思。1920年代蘇聯在中國成立「蘇維埃共產主義第三國際」，後改名「中國共產黨」，中共

在1949年成立中華人民共和國後，標榜「新中國」，以區別古中國、舊中國，蘇聯不是要在中國建立傳統的中國政權，是要扶植國際共產黨的分支。到現在，鐮刀斧頭仍是俄國和大陸崇高的標誌。所以儘管「台灣自古是中國領土」，中華人民共和國卻不是「自古的中國」，立國後多年批孔揚秦，老師是臭老九，改革開放後升為香老四(列於農工兵之後)，如今滿街稱呼老師，好像凡是遇見女人就誇她漂亮，抹殺了真的美女，貶抑了老師價值。若為台灣說兩句話，中華民國 113年來已在台灣發展成直選民主制度，憑藉的是西方民有民治民享，和孫中山的民族民權民生，徹底實施「民貴君輕」的古老中華文化。

所以，「台灣自古是中國領土」，當然對，但需加解釋和對比。

3，台灣或可重回聯合國？

答案，錯，暫無可能。

中華民國是創始會員國，沒有人否定，但是1971年退出了，或被趕走，是歷史事實，縱使2758決議沒有否定中華民國人格，但是確定席位已經鵲巢鳩占。想要回來，理應仍叫中華民國，但聯合國五個常任理事國都有否決權，俄羅斯和中華人民共和國有兩張否決票，不管你叫什麼，都拿不到門票，只能在較輕組織以觀察員或中華台北方式，游離其間，這是台灣的悲哀和氣憤。但是情緒的發洩，無法扭轉國際局勢的不公平。

所以，台灣加入聯合國，眼前無解。

答案，地位不穩當，歸屬不明確，美國難信賴。

太平島是中華民國占據的南海小島，釣魚台是美國交給日本的台灣東北端小島，雖然都小，但是位居霸權紛爭的水域，水漲船高。二次戰後，1946年日本將所占領太平島交給中華民國海軍。釣魚台距台灣170公里，距那霸410公里，距日本1000多公里，1972年由美軍隨琉球一併移交日本。太平島和釣魚台都引起鄰近國家主權糾紛，中華人民共和國也聲稱擁有主權。

國際戰略競爭議題中，唯有防治大氣變化議題符合全球利益，如果台灣開放太平島給中、越、菲、馬、印尼和科技進步的美國政府，觀測颱風洋流，懸掛各國旗，南海是否和平一些？如果1972年美國將釣魚台移交台灣，讓中、日、美共同研究太平洋環流颱風地震，是否消除目前齟齬？

此外前一年1971聯合國大會，在美國領導下敗給排除中華民國的投票，翌年美國卻把釣魚台交給日本，種下日後中國和日本爭奪釣魚台。1972年握有大權的美國沒有考慮到，把釣魚台給最鄰近的台灣，藉此還一個公道給1971年失敗的補償吧？台灣也未曾努力爭取過吧？

所以，未必是撕毀諾言，是考慮不周延，美國難信賴。

前總統川普日前受訪時指出，美國保護台灣多年，台灣卻偷走晶片事業，認為台灣應該要付美國保護費。」(美聯社)

5，如何看待中國大陸控制南海和台灣海峽？

答案，誰都不該控制，不可輕易嘗試。

國際水域，即公海的定義，為四周環繞不同國家的公共水域，比如面積155萬平方公里的墨西哥灣，環繞美國、墨西哥、古巴等國。只有13.8萬平方公里的亞得里亞海，環繞義大利、克羅埃西亞、阿爾巴尼亞等國，都是公海。而面積龐大的南海，336萬平方公里，環繞中、越、菲、印尼、馬來西亞和台灣，中國卻想畫歸私人領土。

中國稱這片公海屬於自己，引起鄰國反對，世界其他國家也都不同意，否則船艦飛機通過時，變成入侵中國領土。同樣道理，台灣海峽表面好像只涉及兩岸，實際上卻關乎日韓和東南亞，歐洲甚至美國的貿易通行利益。南海每年有5兆美元的貨物通行量，占全球海運量一半以上，台灣海峽一年有2、3兆美元，地位也極重要。顯然想獨吞這兩片海峽的念頭，沒有考慮後果。

所以，中國想一碗捧去南海和台灣海峽，劃歸領土，過於天真。

答案，都不是。

在前蘇維埃社會主義聯盟(蘇聯，USSR)裡，烏克蘭是個強國，1990年代初蘇聯因為經濟問題解體。多年的醞釀，烏克蘭和東歐若干國家都在尋求加入北約，這舉動背棄了前老大俄羅斯，導致如今的俄烏戰爭。台海背景完全不同，兩岸未曾互相隸屬過，所以不該發生戰爭。至於以色列，猶太人建國於伊斯蘭國家環伺中，從以巴衝突，到以哈，現在與伊朗、黎巴嫩真主黨的戰鬥，以色列戰爭的對象全是穆斯林激進派，仰賴美國的亙久軍力支援，因為美國國內有猶太裔的龐大經濟和政治影響力牽制，縱使美國未必想一面倒支援以色列。台灣完全不同，不言而喻，不可能像以色列般無條件得到美國軍援。

香港，是因前清戰敗割讓99年給英國，按條約於1997年到期歸還，歸還對象是與英國有邦交的中華人民共和國。大陸說「香港回歸，台灣也快了」，台灣說「今日香港，明日台灣」，話都不合邏輯。香港脫離中國是因為合約，台灣和大陸是因為內戰分裂，兩岸間沒有合約，沒有主從關係。台灣對於香港回歸大陸，或民主運動，或反送中，能做的只是祝福，祝福其維持繁榮，與前主人英國和原祖國維繫良好關係，台灣了不起歡迎港人移民，無從著墨其他，因為香港有其歷史和現實背景。

所以，「今日香港，明日台灣」，這句話不合邏輯。

釣魚台列嶼引起鄰近國家主權糾紛。(路透資料照片)

7，兩岸75年來可曾有過好日子？

答案，有，不很近，也不太遠。

75年來兩岸關係有過一次改變現實的重大宣示，1991年台灣宣布廢除中華民國憲法中，視中共為叛亂團體的條文，換言之台灣承認中共政權，引申為中華人民共和國合法性，乃至昭示台灣不再反攻大陸。同一時期鄧小平曾宣示，兩岸問題不急於一時，可以無限期留待後人和平解決。兩岸的善意呼應，塑造了那平靜美好的時代。

廢除憲法的戡亂時期條款，起意於蔣經國，蔣過世後李登輝執行遺訓。當時台灣正從訓政進入憲政，伴隨的是廢除戒嚴、黨禁、報禁，改造國會。台灣經濟奠基起飛，現在稱護國神山的台積電，正是那時期設立的。那段時期對岸改革開放，許多社會建設令人耳目一新，面貌突飛猛進，世界矚目。

或問，2016年新加坡的八秒鐘「世紀之握」又如何？在歷史長河中，八秒鐘須臾一瞬，大人物不知握過多少人手，都一見鍾情那還得了？

猶記那晚酒紅耳赤，酒醒了燒也退了，不會當真一夜鍾情。

所以，兩岸並非沒有過正向發展的契機。

8，如何看待賴清德的國慶論述？

答案，正確表述，靜待觀察。

人們印象深刻的是，賴清德曾公開說「我是務實的台獨工作者」，2018年以行政院長身分在立法院宣稱，要把英語列為國家語言，2022年以副總統和總統候選人身分說，他若當選要走進白宮。此種川普式的莽撞言論後座力很大，人們認為「人情急時說真話」，尤其是位居領導地位。

然而賴清德的2024國慶晚會和國慶日致詞，令世人跌破眼鏡；致詞重點除了經濟和社會發展，在肯定中華民國113年的進程，讚頌開國先烈的偉大犧牲與後來保衛台灣的功績，話語中撇開了台獨觀念。這兩篇言論因為有稿可循，想來美國必也先知道，所以不是即興失言。致詞內容頗契合台灣多數民意，以及國民黨的思想定位，甚至更加明確，確立台灣最大公約數。

有人將這項轉變拉遠至台灣2028大選，賴的連任布局，認為賴在收編中間派和淺藍選民。果真如此，有志角逐2028者當會傷腦筋。另外，美國和中國大陸長久有個心結，怕台灣走向獨立，賴清德的國慶致詞可說解除了雙方心結。此外台灣的國家認同，執政的民進黨也可能因是自己總統的號召，有所調整。因此賴的國慶致詞得利者，是他本人、美國、中國大陸，以及台灣人民。失望者，是唯一主張台獨的人。

所以，兩岸和美國，該對賴的平地聲雷，表示歡迎。