理財百科／8種聰明理財法 讓1000元也能增值

雅虎財經網站推薦8種理財方式，讓個人財務更健康。(美聯社)

想要改善財務狀況，儲蓄 是個好的開始；即使只有1000元，也能帶來顯著的改變。雅虎(Yahoo)財經網站推薦以下8種聰明理財方式，讓個人財務往更健康的道路邁進。

1.設立緊急基金

許多理財專家都同意，開始建立應急基金時，儲蓄1000元是很好的起步。目標存下1000元，除了必要時可應急，也能養成每月儲蓄的好習慣。

2.開立高收益儲蓄帳戶

存下的錢能賺取更多利息是明智之舉，因此不要把1000元僅放在支票帳戶或傳統儲蓄帳戶，應考慮開立高收益儲蓄帳戶(HYSA)；將錢存放在獨立帳戶中，也會減少花掉它的誘惑。

3.開立定存

將1000元存入定存(CD)時，亦即在指定期限內不能提取；如果提早取款，須支付罰金。此外CD的利率通常較高且維持固定，在利率下跌時更具優勢。

4.賺取銀行獎金

部分金融機構會向新客戶提供獎金，如果有1000元可儲蓄，或許能利用它來獲取數百元的現金獎勵。當然，也應檢閱所開立帳戶的詳細資料，確認銀行是否收取月費，瞭解若關閉帳戶是否影響獎金等。

5.購買指數基金

以史坦普(S&P)500指數基金為例，平均報酬率約10%，如果是投資新手，這類指數基金可能是不錯的選擇。指數基金的波動也比個別股票低；但即使是指數基金，也須瞭解其中存在一定程度的風險。

6.償還卡債

不論信用卡債務多少，償還1000元可以讓信用評分與每月預算 有所改善。更積極的作法是減少支出或增加收入，也能在每月預算中找到更多的錢來償還債務。

7.存入退休 帳戶

存入退休帳戶是另一明智之舉，尤其是充分利用雇主提供的匹配款(match)，否則可能放棄獲得免費資金的機會；當將儲蓄存入401(k)帳戶時，存款便能免稅、以複利增長，直到提取為止。若沒有雇主贊助的退休計畫，同樣可以開立個人退休帳戶(IRA)，將儲蓄存入其中。

8.參加529計畫

身為家長，還可將這1000元用於孩子的大學教育，普遍的作法是參加529計畫。該計畫是項稅務優惠儲蓄，可讓父母更有能力支付子女的大學教育費用；此外，15年後可將計畫中未使用的資金(最多3.5萬)轉入受益人的羅斯退休帳戶(Roth IRA)。