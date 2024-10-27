新聞眼／撒哈拉兩天下完一年的雨 乾涸半世紀「沙漠湖泊」再現

摩洛哥東南部的沙漠小鎮梅爾祖卡，沙丘在強降雨之後形成湖泊景觀。(美聯社)

撒哈拉沙漠在一般印象裡終年乾旱，然而如今撒哈拉在半個世紀以來首次陷入洪水 ——摩洛哥氣象機構官員指出，該地區2024年9月受低氣壓影響，沙漠連續兩天發生強降雨，部分地區累積雨量超過年平均雨量，結果導致「沙漠發生洪水」的戲劇性畫面，積水成湖淹過連綿的沙丘，是近年又一次的極端天氣事件。9月的洪水造成摩洛哥近20人死亡，而強降雨的影響還將持續，由於如今當地空氣含有豐富水分，對流降雨可能更加頻繁，將在未來幾個月甚至幾年內改變該地區的天氣狀況。

摩洛哥東南部的沙漠小鎮梅爾祖卡，強降雨之後，棕櫚樹被淹沒。(美聯社)

摩洛哥東南部的沙漠小鎮梅爾祖卡，強降雨之後，棕櫚樹被淹沒。(美聯社)

乾涸50年湖泊蓄滿水

暴雨 侵襲摩洛哥的東南部沙漠——屬於廣大撒哈拉沙漠——地區，在首都拉巴特(Rabat)以南450公里的塔古尼特村(Tagounite)，24小時內記錄到的降雨量就超過100毫米，相較撒哈拉地區低於250毫米的平均年雨量，雨勢極為異常。

以往乾旱的沙漠突然迎來龐大雨量，結果導致洪水，洪水淹過沙丘和沙漠植物，美國太空 總署(NASA)的衛星圖顯示水湧入撒哈拉地區已經乾涸50年的伊里基湖(Lake Iriqui)湖床，沙丘之間重新出現「沙漠湖泊」的水景，湖邊的建築物被淹沒。

摩洛哥東南部的沙漠小鎮梅爾祖卡，強降雨造成的湖泊中倒映出一片綠洲。(美聯社)

摩洛哥東南部的沙漠小鎮梅爾祖卡，強降雨之後，棕櫚樹被淹沒。(美聯社)

兩天下完一年雨量

對9月的暴雨，摩洛哥氣象機構官員尤阿布(Houssine Youabeb)表示：「我們已經有30到50年，沒看過在這麼短的時間內下這麼多雨。」

正常來說，撒哈拉沙漠是會下雨的，但是雨量稀少，該地區屬於熱帶沙漠氣候，年雨量少於250毫米，部分地區年雨量約100毫米，甚至曾有多年無雨的紀錄(例如埃及的亞斯文)。沙漠地區雨量少但是變率大，降雨常為爆發性陣雨，但此次摩洛哥東南部沙漠在兩天內降下的龐大雨量實屬罕見，極大地改變當地地貌。

例如沙漠中的城鎮梅爾祖卡(Merzouga)，沙丘、棕櫚樹和灌木叢之間出現新的湖泊，樹影倒映在沙漠湖泊中的景象堪為奇景。

撒哈拉地區的水庫也被灌滿，但雖然暴雨補充當地供水、有助農業，但極端天氣事件的發生仍令氣象專家擔憂，且9月強降雨引發的洪水也造成摩洛哥東南部當地近20人死亡。尤阿布還指出，由於目前該地區的空氣中比往常含有更多水分，水分蒸發可能將引發更多的暴雨，未來幾個月到幾年的時間內天氣狀況可能受影響改變。

根據世界氣象組織的研究，由於燃燒化石燃料造成的溫室氣體排放，地球持續升溫、水循環被擾亂，撒哈拉沙漠未來可能出現更多極端降雨事件。

撒哈拉沙漠面積940萬平方公里，是世界上最大的非極地沙漠（全世界最大的荒漠地區是南極洲，撒哈拉沙漠排第二），橫跨北非、中非和西非的十幾個國家。近年不只是沙漠地區時不時發生罕見暴雨（例如2024年4月阿拉伯聯合大公國發生75年來最大暴雨），許多國家也面臨反覆發生的乾旱，極端天氣事件不斷增加。