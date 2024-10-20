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詐騙ing／缺席陪審員要罰？怎麼判斷來電是不是詐騙

編譯胡立宗
民眾如果接到電話或電郵通知，宣稱您沒有履行陪審員的責任，因此必須罰款，千萬別真的匯款，因為這百分之百是詐騙。圖為法庭繪圖陪審員。(路透)
民眾如果接到電話或電郵通知，宣稱您沒有履行陪審員的責任，因此必須罰款，千萬別真的匯款，因為這百分之百是詐騙。圖為法庭繪圖陪審員。(路透)

聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission)日前再度發出提醒，民眾如果接到電話或電郵通知，宣稱您沒有履行陪審員的責任，因此必須罰款，千萬別真的匯款，因為這百分之百是詐騙，甚至是提供給被害人「驗證」的員警編號和案件號都是假的。

貿易委員會表示，歹徒通常宣稱是某某警局的幹員，或是法院的人員，通常還可能告知假的員警編號，或是案件號碼。然後告知您沒有履行陪審員的義務，因此必須繳納罰金、應訊，甚至是羈押，「不過最簡單的方法就是匯款」，但是一匯出就上當了。

貿易委員會說，陪審員詐騙電話通常會告知「解決辦法」，如果被害人拒絕付款，歹徒就會進一步威脅。同時，歹徒還可能騙取被害人的社會安全碼或出生日期，以假冒被害人的身分。

財金專家Marva Bailer告訴FOX Business，歹徒是利用被害人的焦慮與恐懼，以便詐取財物或個資，他們利用的人性弱點同於規費詐騙或包裹詐騙。

她說，美國人一般在20年間會擔任五次陪審員，這個頻率讓大家有點知道但又不會太懂整個法律程序，歹徒就是捉住這個弱點進行詐騙。貿易委員會與她都強調，法院人員絕對不會用電話或電郵索要敏感個資，「當然更不會要求馬上付款」。

接到這類電話如果出現下列三種情形，應該馬上掛斷，然後向法院詢問。

・以電話要求繳款，政府機構絕對不會這樣；

・以電話要求提供個人資料，法院不會這樣；

・堅持要您以禮物卡、付款App虛擬貨幣，或是透過西聯匯款(Western Union)轉錢，因為這些管道很難追回。

虛擬貨幣 App

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