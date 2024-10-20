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美國現象／不再時尚 天體度假村轉型

記者啟鉻
位於南加內陸的原天體度假村De Anza Springs Resort，轉型提供大眾休閒服務。(度假村官網)
位於南加內陸的原天體度假村De Anza Springs Resort，轉型提供大眾休閒服務。(度假村官網)

加州是全美天體主義(Nudism)運動的重鎮之一，有一些著名天體社區和度假村，居民以中老年及退休人士居多。這些地方為天體主義者提供了安全舒適的環境，可以彼此或與大自然和諧相處中享受裸身生活。但近十年來這個領域也在變化，尤其受到疫情影響，比如運營出現問題、出售或者取消裸身變為更廣泛大眾休閒服務等。

內陸沙漠地區是奉行天體主義者喜歡的地方。位於美墨邊境沙漠和山脈間的De Anza Springs Resort曾是全美最大的天體度假村之一，成立於25年前。一年前，新業者接手後，開始轉型，取消了天體度假村，轉而成為面向大眾休閒度假服務，提供房車停車位、帳篷露營、游泳池、健身房和餐廳等設施。

同樣位於位於內陸沙漠的棕櫚泉(Palm Springs)，是2020年初新開業的一家度假村Tuscany Manor，運營兩年後就以4700萬元出售，轉為開發高端公寓，提供更多年齡段居民進駐。

其他加州一些類似天體度假村也開始出售。Lupin Lodge作為加州最有歷史之一的天體度假村，位於矽谷，1935年開始提供服務，一年前以價格3280萬元上市出售。它在北加Los Gatos鎮中心大約五哩，占地112畝。在經營過程中，曾爆出業者涉嫌從附近溪流盜水，以及遭員工指控偷竊薪水的一連串醜聞。

除了度假村，天體露營地也已經開始出售。六年前，位於加州聖他克魯茲市 (Santa Cruz) 的一處天體露營地出售，價格是3500萬元。這處名為Coastside Ranch占地175畝，自1970年開始運營。

一些業內專家認為，通過天體社區及度假村領域的變化，可以看到當地房地產市場的需求、以及市場吸引力及業者考量，還有維護成本與管理方面遇到的問題，同時由於社會觀念也在轉變，作為一種先前令部分人崇尚的生活方式及文化，現在變得不再令年輕族群追求。

位於南加內陸的原天體度假村De Anza Springs Resort，轉型提供...
位於南加內陸的原天體度假村De Anza Springs Resort，轉型提供大眾休閒服務。(度假村官網)

加州 邊境 疫情

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