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史上得票第2少…強生議長低空過關 共和黨內訌才要開始

編譯俞仲慈／綜合報導
代表民主黨挑戰強生（右）的眾院少數黨領袖傑佛瑞斯（左），在敗選後向強生祝賀。（路透）
代表民主黨挑戰強生（右）的眾院少數黨領袖傑佛瑞斯（左），在敗選後向強生祝賀。（路透）

強生(Mike Johnson)再次當選眾院議長，不但是他個人、也是川普共和黨人的勝利，不過投票數字顯示，強生今後領導眾院，要順利推動立法依然充滿挑戰。

華盛頓郵報指出，此次眾院議長選舉，原本有三位共和黨人：眾議員馬西(Thomas Massie，肯塔基州)、諾曼(Ralph Norman，南卡羅來納州)以及塞夫(Keith Self，德州)公開反對強生，讓強生首輪投票差點過不了關，最終諾曼與塞夫改變立場轉為支持強生，得以218票低空過關，儘管可視為一項勝利，但強生也成為國會史上得票數第二少的議長，未來發揮空間相當有限。

此外強生連任還得感謝總統當選人川普與聯邦參院共和黨全力支持，由於2024大選共和黨重新奪下白宮寶座與參院多數，意味著未來兩年國會動盪機率銳減，若國會開議前的議長選舉，共和黨陷入自相殘殺局面，將無助於未來推動立法。

國會6日將正式認證川普當選，兩黨對峙可能延宕認證程序，絕非川普樂見，因此川普難得主動與共和黨反對派溝通並公開為強生辯護，最終讓反對派知難而退。

除了前述三名共和黨人表態反對強生，黨內還有六位沉默反對者，換言之，至少有九位共和黨人可能隨時發動罷免，逼迫強生下台，共和黨極右派「眾院自由黨團」(House Freedom Caucus)11名成員發表聲明指出，投票給強生「是因為堅定支持川普總統以及給支持者一個交代」，並強調：「我們對議長過去15個月表現仍持保留態度，但我們還是決定支持他」，藉此提醒強生不要高興得太早。

雖然川普當選以及共和黨取得國會多數，促使全黨同志更加團結，但國會立法，共和黨仍處於微弱優勢，加上共和黨內不斷分裂為建制派、務實派以及偏向「MAGA」派，即便部分共和黨人希望大量削減聯邦支出，但達成目標相當困難。所以，強生當選議長只能高興一天，因為共和黨內訌才要開始。

共和黨 川普 眾院

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