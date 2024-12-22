民主黨控馬斯克 插手開支案是為規避投資中國的限制

民主黨議員指控馬斯克插手，是想規避投資中國的限制，圖為馬斯克在上海特斯拉廠。(路透)

眾院 議長強生(Mike Johnson)17日公布一份與民主黨達成協議的臨時開支法案，隨即遭到共和黨議員、川普及科技富豪馬斯克 (Elon Musk)大力反對，迫使開支法案再三修改。眾院撥款委員會(House Appropriations Committee)的民主黨高層指責馬斯克之所以強烈反對，是為了要除去法案中的在華投資 限制。

國會山莊報(The Hill)報導，強生最初的臨時開支法案長達1500餘頁，包括一項限制和審查美國在華投資的兩黨條款，以及數十項其他提案。馬斯克早已踏入中國市場，如特斯拉在上海的超級工廠，他也尋求與中企建立更深的聯繫。

眾院撥款委員會資深成員、康州民主黨眾議員迪勞洛(Rosa DeLauro)在一封寫給國會領導人的信中表示，馬斯克為了保護自己的錢包和中國共產黨，犧牲了美國工人、新創公司和企業的利益，並破壞這項原本可以避免政府關門的協議。

迪勞洛稱，特斯拉在中國的業務是馬斯克反對法案的原因，她還提到中國製造的自駕汽車、長效電池等技術的潛在問題。「令人極為震驚的是，眾院共和黨領導層在一位未經選舉的億萬富翁敦促下，廢除了兩黨、兩院談判達成的開支法案，其中包括保護美國就業和關鍵技術的條款。考慮到馬斯克在中國關鍵領域的廣泛投資，以及他與中國共產黨領導層的個人關係，這一點尤其令人擔憂，並讓人質疑馬斯克反對最初開支法案的真正原因。」

作為政府新諮詢機構「政府效率部」(DOGE)共同主席的馬斯克，在他的X平台上狂發上百條推文反對，他解釋是因為該協議的支出高達數千億元，超過政府在20日午夜後繼續運轉所需的金額。他列舉了該法案的許多問題，包括其成本、長度以及議員加薪的問題，但似乎沒有提及法案列出在華投資限制。