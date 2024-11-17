川普新內閣要過參院這關 83歲麥康諾說了算？

圖為前參院多數黨領袖麥康諾2019年11月在肯塔基州為川普競選總統站台，但沒有支持川普2024選舉。他雖辭黨職，但對川普提名人閣聽證仍有影響力。(美聯社)

共和黨 史上在位時間最長的參院 多數黨領袖麥康諾 (Mitch McConnell)雖已辭去黨職，但在參院的影響力仍在，如今總統當選人川普 提名一些具爭議的人選出任下屆閣員，如提名聯邦眾議員蓋茨 (Matt Gaetz)當司法部長、前夏威夷州國會眾議員加巴德(Tulsi Gabbard)出任國家情報總監等，他會不會反對這些人事任命案，參議員們都在密切觀察。

國會山莊報(The Hill)17日報導，麥康諾與川普有衝突，新國會組成，他不再出任共和黨參院領袖，且到明年2月便上83歲，預計2026年還要選連任。拂逆過川普，讓他再想連任之路更加困難，但事態再清楚也不過，他想在參院再做6年。

外界咸認為麥康諾非常配合共和黨團，但很多人認為，川普提名的一些內閣人選，麥康諾可能自行其是；而且，假如他不擬連任，那麼按他的良心去投票，並沒什麼損失。

南卡州出身的聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)表示，自己認為麥康諾覺得他較為解脫了，只是他深謀遠慮、自我控制、極為專注；這屆國會的要務跟以往國會的，對麥康諾都一樣。葛理漢認為，麥康諾真有影響力，他贊不贊成一些人事任命很重要，其他人會聽他的。

過去一周川普提名很多內閣人選，讓一些參院共和黨人大感意外。除了蓋茨、加巴德，川普還提名懷疑疫苗的小甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)出任衛生部長、福斯新聞主播赫塞斯(Pete Hegseth)主掌國防部。

蓋茨領銜提案，讓眾院前議長麥卡錫被解職，讓不少共和黨人感到憤怒，麥康諾也在其中。此外蓋茨頭上還籠罩各色法律、操守疑雲，被指控性行為不檢。對俄烏戰爭，加巴德過去談話似乎呼應俄國國營媒體的論點，也讓人不以為然。

當然支持或反對川普人事任命者，動見觀瞻的不止麥康諾，參議員穆考斯基(Lisa Murkowski，阿拉斯加州)、柯林斯(Susan Collins，緬因州)也一樣。