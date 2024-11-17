我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好便宜？好市多一隻5元的烤雞來自哪裡

Nvidia驚傳機架過熱問題 分析師警示該股再創新高時恐觸發拋售

川普新內閣要過參院這關 83歲麥康諾說了算？

編譯潘勛／綜合報導
圖為前參院多數黨領袖麥康諾2019年11月在肯塔基州為川普競選總統站台，但沒有支持川普2024選舉。他雖辭黨職，但對川普提名人閣聽證仍有影響力。(美聯社)
圖為前參院多數黨領袖麥康諾2019年11月在肯塔基州為川普競選總統站台，但沒有支持川普2024選舉。他雖辭黨職，但對川普提名人閣聽證仍有影響力。(美聯社)

共和黨史上在位時間最長的參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)雖已辭去黨職，但在參院的影響力仍在，如今總統當選人川普提名一些具爭議的人選出任下屆閣員，如提名聯邦眾議員蓋茨(Matt Gaetz)當司法部長、前夏威夷州國會眾議員加巴德(Tulsi Gabbard)出任國家情報總監等，他會不會反對這些人事任命案，參議員們都在密切觀察。

國會山莊報(The Hill)17日報導，麥康諾與川普有衝突，新國會組成，他不再出任共和黨參院領袖，且到明年2月便上83歲，預計2026年還要選連任。拂逆過川普，讓他再想連任之路更加困難，但事態再清楚也不過，他想在參院再做6年。

外界咸認為麥康諾非常配合共和黨團，但很多人認為，川普提名的一些內閣人選，麥康諾可能自行其是；而且，假如他不擬連任，那麼按他的良心去投票，並沒什麼損失。

南卡州出身的聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)表示，自己認為麥康諾覺得他較為解脫了，只是他深謀遠慮、自我控制、極為專注；這屆國會的要務跟以往國會的，對麥康諾都一樣。葛理漢認為，麥康諾真有影響力，他贊不贊成一些人事任命很重要，其他人會聽他的。

過去一周川普提名很多內閣人選，讓一些參院共和黨人大感意外。除了蓋茨、加巴德，川普還提名懷疑疫苗的小甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)出任衛生部長、福斯新聞主播赫塞斯(Pete Hegseth)主掌國防部。

蓋茨領銜提案，讓眾院前議長麥卡錫被解職，讓不少共和黨人感到憤怒，麥康諾也在其中。此外蓋茨頭上還籠罩各色法律、操守疑雲，被指控性行為不檢。對俄烏戰爭，加巴德過去談話似乎呼應俄國國營媒體的論點，也讓人不以為然。

當然支持或反對川普人事任命者，動見觀瞻的不止麥康諾，參議員穆考斯基(Lisa Murkowski，阿拉斯加州)、柯林斯(Susan Collins，緬因州)也一樣。

大選熱門話題

麥康諾 川普 參院 共和黨 蓋茨

上一則

俄烏談和？ 歐洲漸與川普同調

下一則

財長競爭檯面化 川普火大傳另闢人選 海湖莊園面談

熱門新聞

在總統當選人川普9日晚間於真實社群平台發聲明表示不會邀請前國務卿龐培歐入閣後，龐培歐10日首次對此發文回應。(擷自X@Mike Pompeo)

在被川普拒絕入閣後 龐培歐首度發文回應

2024-11-10 15:43
總統當選人川普(右)13日上午與共和黨國會眾議員見面時開億萬富豪馬斯克(左)的玩笑說，馬斯克「一直不想回家，我又沒辦法把他甩開」。圖為兩人10月5日在賓州的造勢行程中。(美聯社)

「自以為是聯合總統」 馬斯克僭越引不滿

2024-11-13 19:43
國會選舉開票在美東時間5日晚上6時開始，請關注世界新聞網為您帶來的第一手開票資訊。(歐新社)

民主黨眾院再添3席 藍212 Vs. 紅218

2024-11-17 15:30
川普傳出已邀共和黨眾議員紐約州眾議員斯特凡尼克擔任美國駐聯合國大使。（美聯社）

質詢3大校長一戰成名 川普找她擔任駐聯合國大使

2024-11-11 10:00
(取自YouTube)

川普凱旋返華府 笑稱「不會再選了」馬斯克陪同

2024-11-13 11:33
前國務卿龐培歐。（路透）

拒龐培歐入閣 WSJ：川普兒認定范斯接班 阻新保守派爭權

2024-11-10 20:28

超人氣

更多 >
2025年4星座愛情事業兩得意 他敢創新挑戰迎來成功

2025年4星座愛情事業兩得意 他敢創新挑戰迎來成功
APEC合照 拜登「被公然羞辱」退居角落 習近平站C位

APEC合照 拜登「被公然羞辱」退居角落 習近平站C位
馬斯克砍政府開支 學貸等10大項目首當其衝

馬斯克砍政府開支 學貸等10大項目首當其衝
巴西第一夫人罵「馬斯克X你的」他笑回：他們下次會選輸

巴西第一夫人罵「馬斯克X你的」他笑回：他們下次會選輸
阿富汗基地驚見「幽浮群」？飛彈穿透毫髮無傷

阿富汗基地驚見「幽浮群」？飛彈穿透毫髮無傷