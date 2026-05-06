紐約市「度假公寓稅」想法美好 現實骨感

州長霍楚 近日鬆口，承諾推動針對針對在紐約市 擁有價值500萬元以上「第二居所」的外地富豪徵收額外的「度假公寓稅」(Pied-à-terre tax)。雖然這一新稅種落地尚需時日，但也算是為市長曼達尼 所鼓吹之「向富人增稅」主張放開了第一道綠燈。

新聞爆出，霍楚曼達尼與財富精英之間的口水戰自不可避免。而市主計長李文(Mark Levine)近期發布的一份報告，則從技術角度給「度假公寓稅」潑了一盆冷水。報告的核心結論是：從理論框架上計算，該稅種對財政收入確有助益，但霍楚信誓旦旦提出的「增收5億元」恐怕過於樂觀了。

「度假公寓稅」提案的徵稅目標為市場價高於500萬元的空置住宅，李文團隊首先篩選出約1萬9000個潛在課稅物業，其中絕大多數屬於康斗(Condo)，而康斗的產權及估值不確定性極大。經過一系列複雜的統計學調整，李文團隊指出，最終能被落實的稅基恐怕遠不如當局估算的規模。

此外，霍楚的提案對於「空置住宅」的定義過於寬泛，又留出了過多的豁免空間，會令執行層面難以下手。比如，市場價高於500萬元的的多家庭住宅，其中一個單元作為業主的「度假公寓」、但其他單元被租出，那麼是否應納入徵稅範疇？再比如，一些豪宅業主為了經營租賃業務，用LLC公司的名義持有他們自住的住宅，在最終計算應稅額時，也會是一筆糊塗帳。凡此種種，主計長報告認為，「度假公寓稅」的前途並不樂觀。

不過從另一方面看，報告認為新稅會對一些業主構成壓力，促使他們更積極地將名下地產分拆出租，以擴大紐約市的住房供應。如能實現，倒也不失為一利好。