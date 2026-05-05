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ICE變NICE 究竟有多難？

紐約客談
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保守派網紅在社媒的一個玩笑，有可能變成現實，因為川普總統上月給了「最高指示」背書。

這個玩笑提議將聯邦「移民與海關執法局」(Immigration and Customs Enforcement，簡稱ICE)更名為「國家移民與海關執法局」(Immigration and Customs Enforcement，簡稱NICE)。提出建議的Alyssa Dehen說，這樣一來，「媒體就不得不整天把『NICE 特工』掛在嘴邊了」。

川普總統隨後轉發了她的帖子，並回覆稱讚道：「絕妙的主意。」白宮國土安全部的官方社媒帳號也相繼採納更名提議，並在發布的內容中配文稱：「ICE 就是 NICE。」

然而ICE畢竟不是NICE。ICE的對應中文是冰，也寓意冷酷無情；NICE的對應中文則是美好、可愛、可親。二者並非殊途同歸，而是南轅北轍。

最近一年多來，ICE這個負責監管非法移民、維護邊境安全的聯邦機構，因其戴著口罩到法庭、學校和教堂抓人，資金使用不透明以及在押人員死亡屢屢死亡等問題，形象的確不佳，以致在一些移民社區有「防火防盜防ICE」的說法。實在沒法讓人把ICE與NICE聯繫起來。

ICE更名為NICE，對於一個瞬間可將「國防部」更名為「戰爭部」，將「墨西哥灣」更名為「美國灣」的總統來說，或許並非難事，一個行政命令就可辦到；即使讓國會蓋個橡皮圖章確認，也並不難。

難的是，僅改其名，不改其實，恐怕難以扭轉ICE在民眾中的負面形象。自去年10月以來，該機構在押人員中已發生29起死亡事件，創下自2003年成立以來在押人員死亡人數的最高紀錄。

華盛頓郵報的最新調查報導則指出，當前ICE各拘留中心普遍存在過度使用武力現象，包括對那些要求獲得充足飲水、食物及醫療服務的群體使用化學製劑及肢體強制手段。

ICE變NICE究竟有多難？世上事最難者，莫過於中國人所說的上青天，或西方人所說的「駱駝穿過針眼」。相信ICE轉身，應不會難過這兩件。

非法移民 白宮 國土安全部

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