紐約客談／2歲托育班免費 教師提薪是關鍵

曼達尼上任市長100天內，兌現了其競選期間「普及兩歲班」承諾的第一步：從今年9月起，紐約市 將在四個學區試點推出免費的兩歲幼托項目。

這一政策迅速引發關注，並不令人意外。紐約市三歲以下的幼托費用在近年來水漲船高。若不考慮家庭式托育，一般幼托機構的費用，每月約在2000至3200元之間，在曼哈頓 一些熱門地區或高端機構，更上看3200至4800元。社交媒體上，家長們曬出幼托機構的「拒絕信」，也有人苦笑說，幼托費早已超過大學學費。

常有人抱怨紐約的政策環境迫使中高收入家庭外流，但現實是，低收入與工薪家庭的壓力同樣沉重，而且人數基數更大。在此背景下，市府若要緩解家庭負擔，幼托政策無疑是最直接的一環。

曼達尼兩歲班托育計畫的設計和啟動過程整體來說尚算高效，給予家長、教育工作者與幼托機構諫言的機會，最終選出的四個學區，也切中工薪家庭的緊迫需求，從資源配置與公共政策的公平性看，這四區也最需要幫扶。

但目前最需要解決的，怕是用人的問題。早前曼達尼政府已透露，兩歲班不設在公立學區學校，而將主要依託於「社區機構」(CBO)，也就是由私人或非營利機構運營的幼托中心。但公立校和私人幼托之間的教師薪資，目前仍差距巨大。

市主計長報告指出，一名沒有經驗、持學士學位的公立學校教師起薪為7萬1314元，在CBO工作的教師，即便持有執照，甚至擁有多年教學經驗，薪資仍僅6萬8652元左右。這導致教師流動率高，高資質的老師難招，工作也不一定有成就感。

幼兒早期發展高度依賴與照護者建立穩定關係，安全感、情緒調節與學習能力，往往都建立在長期穩定的照護關係之上。若教師像「走馬燈」換不停，再宏大的普惠托育藍圖，也很難真正落地。