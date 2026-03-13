我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台海防衛有變數？伊朗戰事拖長 亞洲憂美軍抽調武器彈藥

川普深夜發文嗆正摧毀伊朗 稱「今天等著看這些瘋狂人渣下場」

紐約客談／2歲托育班免費 教師提薪是關鍵

紐約客談
聽新聞
test
0:00 /0:00

曼達尼上任市長100天內，兌現了其競選期間「普及兩歲班」承諾的第一步：從今年9月起，紐約市將在四個學區試點推出免費的兩歲幼托項目。

這一政策迅速引發關注，並不令人意外。紐約市三歲以下的幼托費用在近年來水漲船高。若不考慮家庭式托育，一般幼托機構的費用，每月約在2000至3200元之間，在曼哈頓一些熱門地區或高端機構，更上看3200至4800元。社交媒體上，家長們曬出幼托機構的「拒絕信」，也有人苦笑說，幼托費早已超過大學學費。

常有人抱怨紐約的政策環境迫使中高收入家庭外流，但現實是，低收入與工薪家庭的壓力同樣沉重，而且人數基數更大。在此背景下，市府若要緩解家庭負擔，幼托政策無疑是最直接的一環。

曼達尼兩歲班托育計畫的設計和啟動過程整體來說尚算高效，給予家長、教育工作者與幼托機構諫言的機會，最終選出的四個學區，也切中工薪家庭的緊迫需求，從資源配置與公共政策的公平性看，這四區也最需要幫扶。

但目前最需要解決的，怕是用人的問題。早前曼達尼政府已透露，兩歲班不設在公立學區學校，而將主要依託於「社區機構」(CBO)，也就是由私人或非營利機構運營的幼托中心。但公立校和私人幼托之間的教師薪資，目前仍差距巨大。

市主計長報告指出，一名沒有經驗、持學士學位的公立學校教師起薪為7萬1314元，在CBO工作的教師，即便持有執照，甚至擁有多年教學經驗，薪資仍僅6萬8652元左右。這導致教師流動率高，高資質的老師難招，工作也不一定有成就感。

幼兒早期發展高度依賴與照護者建立穩定關係，安全感、情緒調節與學習能力，往往都建立在長期穩定的照護關係之上。若教師像「走馬燈」換不停，再宏大的普惠托育藍圖，也很難真正落地。

世報陪您半世紀

曼哈頓 紐約市

上一則

謝智華醫師帶領 CAWBA 舉辦農曆新年慈善盛會 官商雲集・名家匯演　凝聚社區善心為母親節公益募款

下一則

市議會預算公聽 議長聚焦長者需求
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

小班制實施挑戰多 劉醇逸建議延達標時間

小班制實施挑戰多 劉醇逸建議延達標時間
澤塔Zeta特許公立小學 法拉盛設立新校區

澤塔Zeta特許公立小學 法拉盛設立新校區
紐約市三歲班再擴大 56郵區增逾千名額

紐約市三歲班再擴大 56郵區增逾千名額
州議會預算決議案 支持曼達尼富人稅、公車免費政策

州議會預算決議案 支持曼達尼富人稅、公車免費政策

熱門新聞

經過多年打拚，樂叔叔與徐娟的經濟基礎都不錯，身體狀況尚佳，推動他們走入婚姻的最大因素便是愛情。(圖片由徐娟提供)

七旬初戀 銀髮華人譜黃昏情緣

2026-03-09 02:24
向來錄取標準最高的史岱文森高中(Stuyvesant High School)今年分數線約在561分左右，高於去年的556分，趨近於疫情期間的分數水平。(美聯社)

紐約高中放榜 特高錄取分數線上升 疑1原因難度降低

2026-03-06 07:11
紐約市樓宇局表示，紐約市在1月向非法出租房間的房產業主開出了近40萬元的罰單。圖為皇后區社區，僅為示意圖。(本報檔案照)

非法短租與改建房屋 紐約法拉盛房主被重罰

2026-03-11 15:51
曾經被視為鐵飯碗的文員、翻譯、客服及數據處理崗位，正處於被AI替代的風口浪尖。示意圖。（取自123RF）

紐約客談／時薪漲到30元？這些職位恐不再請人 讓AI取代

2026-03-11 13:36
有「小鄧麗君」之稱的陳佳，2月28日晚在紐約法拉盛，以細膩情感表達與宛轉悠揚的嗓音，讓座無虛席的觀眾重回鄧麗君經典的黃金時代。(主辦位單位提供)

紀念鄧麗君演唱會 歌手陳佳唱出柔情與韻味

2026-03-03 23:51
「永發」餐館歇業期間，這座樓下為店面、樓上為住家的商住樓老店門窗緊閉。(谷歌地圖)

紐約上州華人餐館老闆被ICE拘8個月後返家 社區歡迎其重開餐館

2026-03-12 12:44

超人氣

更多 >
加拿大取消海外出生血緣公民限第1代 數百萬美國人可入籍

加拿大取消海外出生血緣公民限第1代 數百萬美國人可入籍
12種健康蔬果竟含致癌物質 而這15種最「乾淨」

12種健康蔬果竟含致癌物質 而這15種最「乾淨」
美軍航艦「福特號」被伊朗飛彈命中起火？ 洗衣區失火

美軍航艦「福特號」被伊朗飛彈命中起火？ 洗衣區失火
伊朗新領袖首發聲明 續關荷莫茲海峽 誓言復仇

伊朗新領袖首發聲明 續關荷莫茲海峽 誓言復仇
華男面試撒謊痛失谷歌高薪 3年後逆襲成「矽谷蓋茨比」

華男面試撒謊痛失谷歌高薪 3年後逆襲成「矽谷蓋茨比」