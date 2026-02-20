我的頻道

冬奧／劉美賢第2金入手 頭髮染一圈又一圈是「想要變成樹」

「15天內」先小打、再升級？WSJ：川普評估對伊朗有限度軍事打擊

紐約客談╱農曆新年還是華人新年?

紐約客談
皇后區陽邊(Sunnyside)雖離亞裔聚居的長島市僅兩站路，但仍是一個西語裔為主的社區。其中的皇后區圖書館分館幼兒區的圖書管理員退休，新來的管理員雖是白人女性，丈夫卻是客家人，因此在她的倡議和組織下，分館舉辦了首個慶祝農曆新年活動，可見個人在基層也能發揮影響力，讓不同族群的傳統和文化被看見與學習。

活動中一位華裔雙語兒童繪本作家介紹春節習俗說，春節在英文中既可說是農曆新年(Lunar New Year)，有時也叫做華人新年(Chinese New Year)。由於亞洲許多國家都慶祝春節，所以農曆新年的說法更包容，強調多元性。但因她個人生長在華人家庭，過年的習俗也遵從華人的習俗，所以對她個人而言，她會說自己過的是華人新年。

近年來每到新年，總不免引起春節該如何叫的口水戰；農曆新年固然是政府與主流機構普遍使用的叫法，強調在一個多族裔社會，春節屬於更廣泛的亞裔群體。

然而除中國外，在馬來西亞、新加坡等地，「Chinese New Year，CNY」 從小也是官方與社會通行的說法，「Chinese」在當地語境，指的是族裔(ethnicity)，是華人族群，而不是中國國籍。節日對應的是華人文化，而非國家主權。當被外界要求「不能說CNY」時，確實會產生被糾正與被否定文化慣例的感受。

另一方面，農曆新年中所謂的「農曆」其實是陰陽曆(Lunisolar calendar)，它結合月亮周期和太陽節氣，而伊斯蘭曆才是純陰曆(lunar)，因此從嚴格的曆法角度來說，農曆新年的說法也並不精準，容易讓人聯想到伊斯蘭曆。

政府和主流社會偏好稱農曆新年，是強調對於多族群的包容和尊重，「CNY」強調的則是族群文化的認同。一個成熟的社會，應該允許既有因政策考量的官方語言，也有因個人文化認同需要而自稱的權利。

