紐約客談／曼達尼增房屋稅 從劫富濟貧變劫中產濟貧？

紐約市 長曼達尼 (Zohran Mamdani)在市議會預算會議上稱，為了彌合540億元的預算缺口，假若州府無法把富人的稅率提高兩個百分點，他在「萬不得已的情況下」將把所有房產稅提高9.5%，並動用儲備資金。

房產稅提高9.5%不是一個小數字。這一政策不僅影響富人，更會對中產階級造成全面衝擊。曼達尼的這番言論立即引起各方強烈反對，地產界自不待言，房產擁有率較高的華裔社區當然群情激憤，新任市議會議長梅寧(Julie Menin)和主計長李文(Mark Levine)以及不少市議員，乃至他的政治盟友也都站出來反對。他們唯恐市長的立場從劫富濟貧轉為劫中產濟貧，對其支持者造成衝擊。

雄心勃勃的曼達尼有一系列宏大的改革目標，但巧婦難為無米之炊，若得不到足夠資金，所有這些目標都將是鏡中花和水中月，而向富人增稅計畫正是曼達尼競選市長時的重要政見之一。不過，州長霍楚 (Kathy Hochul)今年正好要競選連任，對加稅自然非常不樂意。她給曼達尼的建議是通過削減開支和更新會計制度的手法來彌合預算缺口。而曼達尼才上任兩個多月，立足未穩，此時要提出大幅削減開支的計畫談何容易。

但曼達尼也只有在和州長保持良好合作關係的前提下，各項改革措施才有實現的可能，這也是他無法在給富人加稅的問題上給霍楚施加太大壓力的原因。提高房產稅或許就是用委婉的方式向霍楚施壓，同時也表明自己的決心。

推動給富人加稅難過州府這一關，而普漲房產稅在市議會也會困難重重。曼達尼現在面對的是兩難局面，這也是他執政以來遇到的第一個大挑戰。