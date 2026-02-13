紐約客談／護士罷工的三方博弈 病患是最大輸家

我的頻道

世界日報 陪您半世紀

隨著西奈山與蒙特菲奧里醫院約萬名護士陸續返工，2026年初這場紐約歷史上規模最大、持續時間最久的護士罷工正走向收尾。然而，唯一未能通過新合約的紐約長老會醫院卻也揭示，這場博弈遠不是一場簡單的勞資對抗。

2023年1月9日，捱過新冠疫情的逾7000名護士因不滿人手嚴重不足，發起罷工。這場罷工僅持續三天便達成協議，工會稱取得了「歷史性」進展，包括薪資調漲19%，以及具法律約束力的護士照護病人比例。當時，罷工護士主要集中在西奈山與蒙特菲奧里，長老會醫院的護士並未受惠於這一勝利。

三年過後，護士認為醫院在實際執行「人手保證」時仍有漏洞或未達標，需要透過新一輪合約來鞏固權益，因此再度罷工。護士們指出，急症室常有一名護士照應八名及以上病患的情況，「實際上非常危險」。

據多名護士在網絡論壇Reddit上透露，此次罷工取得的結果與三年前有不小的差距，而西奈山與蒙特菲奧里此前已獲得更好的合約基礎，因此願意稍作妥協；原希望能以此趕上三年前待遇門檻的長老會醫院護士，也因此不願讓步。

不少護士更發帖稱，長老會護士成了工會內部政治與醫院博弈的犧牲品，工會高層的政治考量與基層代表的實際訴求實則存在斷層。

這場三方博弈中，諷刺的是，盡管各方都聲稱是「為了病患安全」而戰，但病患卻是現實中的最大輸家。

在平時，由於醫院長期的人手短缺，病患得不到應有的照護品質；而罷工時期，病患則被迫交給臨時調派、缺乏熟悉與默契的代班護士照顧。這種「斷裂式」的醫療服務，無疑將病患的安全推向風口浪尖。

當醫院在精算成本，工會在盤算政治資產，護士在為飯碗掙扎時，病患卻成了這場博弈中最無聲、也最無力的受害者。

