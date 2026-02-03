我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鄰近超級盃賽場 加州大美洲樂園漸衰退

家人划獨木舟捲入海中 澳洲13歲少年游4小時求救

紐約客談╱中國模式管理 外賣騎手受壓榨

紐約客談
聽新聞
test
0:00 /0:00

在紐約，外賣騎手早已成為城市運轉的一部分。他們穿梭於高樓與街角，替無數居民把熱湯與熱餐送到門口。然而，當我們談論「外賣便利」時，卻很少直視支撐這種便利的制度成本，尤其是近年在部分平台上愈發清晰的那一套被騎手稱為「中國模式」的管理邏輯。

它並非單指某一家公司的單獨做法，而是一整套以算法為核心的高壓管理：長時間待命不計工時、臨時集中派單、以遲到率與接單率相威脅、再輔以罰款與封號。它不要求你賺得體面，只要求你時刻在線、隨叫隨到。對平台而言，騎手不是需要被保障的勞動者，而是可以被快速替換的「供給單位」。

多名華人騎手描述，他們面對的不是單一不公，而是一個精密運轉的系統：前段時間無單、後段密集派單，表面上時薪達標，實際上卻把風險、焦慮與事故概率全部轉嫁給騎手。有人因趕時間出車禍，卻因合同被界定為「非雇員」而得不到工傷賠償；有人因訂單取消被判定「違規」，帳號被自動化規則封禁，收入瞬間歸零。

這正是算法權力最隱蔽之處：它不需要情緒，也不承認責任。取消訂單不是你的錯，但系統仍然「判你有錯」。在這樣的結構下，「拼命」不再是出色表現，而是生存門檻。平台不必提高整體報酬，只需確保足夠多的人願意待命。貧窮，反而成為一種激勵機制。

更深層的問題在於，當美國的平台學會了這套「中國模式」，我們是否也在默許一種劣幣驅逐良幣的勞動未來？當價格被壓到最低，其它平台只要「略好一點」就顯得仁慈，整個行業的底線便被拉低。最終受損的，不只是某一群華人騎手，而是所有依賴平台經濟維生的勞動者。

華人

上一則

紐約愛樂樂團中國新年音樂會暨慶典致敬余隆和史帶國際基金會

下一則

Trader Joe’s年度顧客最愛票選 灌湯包總榜第一
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

搶單求快、變相減薪…紐約華人騎手：中國模式摧毀身心

搶單求快、變相減薪…紐約華人騎手：中國模式摧毀身心
違反最低時薪 紐約市府向3外賣平台討回519.5萬元

違反最低時薪 紐約市府向3外賣平台討回519.5萬元
壓低價、封號、車禍不理… 華人平台遭指PUA高手

壓低價、封號、車禍不理… 華人平台遭指PUA高手
三甲醫院改飯店？多家推減脂餐、中藥奶茶等外賣 掀熱議

三甲醫院改飯店？多家推減脂餐、中藥奶茶等外賣 掀熱議

熱門新聞

在皇后區法蘭西斯路易斯高中就讀12年級的17歲華裔女學生何麥肯齊(Mackenzie Ho)，其遺體在法拉盛凱辛娜公園附近被發現；圖為此前的尋人啟事。(讀者提供)

紐約失蹤華裔女高中生遺體被發現 警方初步研判為自殺

2026-02-01 20:55
紐約中華公所主席朱超然逝世，享年73歲。(記者劉梓祁／攝影)

紐約中華公所主席朱超然逝世 享年73歲

2026-01-29 17:27
冬季風暴為紐約市帶來多達一呎的積雪還未掃清，本周末氣溫再降，體感溫度或低於華氏零度。(記者曹馨元／攝影)

周末再降溫 炸彈氣旋或挾降雪體感破0℉

2026-01-30 12:23
居民反映，法拉盛諸多路口斑馬線與公車站附近仍堆積雪牆，行人被迫繞行或踏入泥水中過馬路。(記者戴慈慧／攝影)

曼達尼市府清雪不力 紐約民眾出行步步險

2026-01-31 07:18
紐約市長曼達尼(右)與其母、電影導演米拉・奈兒。(路透資料照)

艾普斯坦最新文件 出現紐約市長曼達尼母親名字

2026-01-31 14:31
曼哈頓一名聯邦法官於周五上午裁定，撤銷對殺害聯合健保CEO被告孟喬內(Luigi Mangione)的謀殺與槍械指控。(美聯社)

聯邦法官撤銷謀殺、槍械指控 孟喬內免於死刑

2026-01-30 15:51

超人氣

更多 >
九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機

九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機
聯邦探員臨檢 俄勒岡婦車窗被砸、人被拖出 直到出示美國護照

聯邦探員臨檢 俄勒岡婦車窗被砸、人被拖出 直到出示美國護照
金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」

金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」
相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋

相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋
華人家庭旅館凌晨遇ICE突襲 華人來不及求助被帶走

華人家庭旅館凌晨遇ICE突襲 華人來不及求助被帶走