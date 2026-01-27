紐約客談／地鐵閘機未阻逃票 巨額投資又打水漂？

大都會 運輸署(MTA )宣傳已久的地鐵閘機最近亮相，閘機設有兩扇高過人頭的透明門，旨在讓企圖逃票者無法跳過閘機；這個「最終款模型」的閘機已安裝部分地鐵站 ，並計畫逐步推廣至全市150個車站，這將涵蓋全市75%的地鐵服務範圍。

據悉，紐約州將通過2025年至2029年資本計畫來承擔新閘機的費用，該計畫已在2024年獲州議會批准全額撥款；其中主要的資金來源便是2025年起開始徵收的曼哈頓堵車費。

新款的閘機以防止逃票和改善乘客流動為主要目的，外觀看起來科技感十足，然而對紐約客而言，這些花費納稅人稅金安裝的新系統，是否真的給他們的生活帶來益處，仍有待觀察。

就防止逃票這一目的而言，社群媒體上早有人分享了破解新閘機的方法，而事實上，每次MTA「道高一尺」更新不同版本的閘機，總有人「魔高一丈」，找到新技術的漏洞；守規矩者繼續守規矩，逃票者繼續逃票，這也不禁令人質疑，MTA的巨額投資是否又打了水漂？

對於更多的通勤客而言，閘機的現代化其實應置於列車和站台整體質量的後面，他們更想看到的是地鐵系統年久失修、列車老舊、衛生堪憂等問題獲得立即改善；此外部分乘客也反映OMNY刷卡系統存在缺陷，總是無法穩定運作，此類投訴自OMNY開始投入使用之初便傳出，直到現在仍未解決。

當然MTA此次的閘機升級也有特定的意義，在乘客流量大的車站，更寬敞的閘門確實能提高通行效率，也有助於無障礙設施的改進；只是從現實效果來看，仍有需要改進的部分，當局只有把錢也用在提升通勤品質的地方，讓乘客更安全、更方便和更舒適，他們抱怨的聲量才能愈來愈少。