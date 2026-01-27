我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國分手世衛組織批「無視台灣COVID-19警告」WHO反擊

中日聯合國又槓上 日大使1句話嗆聲 高市再談台灣有事日美聯合撤僑

紐約客談／地鐵閘機未阻逃票 巨額投資又打水漂？

紐約客談
聽新聞
test
0:00 /0:00

大都會運輸署(MTA)宣傳已久的地鐵閘機最近亮相，閘機設有兩扇高過人頭的透明門，旨在讓企圖逃票者無法跳過閘機；這個「最終款模型」的閘機已安裝部分地鐵站，並計畫逐步推廣至全市150個車站，這將涵蓋全市75%的地鐵服務範圍。

據悉，紐約州將通過2025年至2029年資本計畫來承擔新閘機的費用，該計畫已在2024年獲州議會批准全額撥款；其中主要的資金來源便是2025年起開始徵收的曼哈頓堵車費。

新款的閘機以防止逃票和改善乘客流動為主要目的，外觀看起來科技感十足，然而對紐約客而言，這些花費納稅人稅金安裝的新系統，是否真的給他們的生活帶來益處，仍有待觀察。

就防止逃票這一目的而言，社群媒體上早有人分享了破解新閘機的方法，而事實上，每次MTA「道高一尺」更新不同版本的閘機，總有人「魔高一丈」，找到新技術的漏洞；守規矩者繼續守規矩，逃票者繼續逃票，這也不禁令人質疑，MTA的巨額投資是否又打了水漂？

對於更多的通勤客而言，閘機的現代化其實應置於列車和站台整體質量的後面，他們更想看到的是地鐵系統年久失修、列車老舊、衛生堪憂等問題獲得立即改善；此外部分乘客也反映OMNY刷卡系統存在缺陷，總是無法穩定運作，此類投訴自OMNY開始投入使用之初便傳出，直到現在仍未解決。

當然MTA此次的閘機升級也有特定的意義，在乘客流量大的車站，更寬敞的閘門確實能提高通行效率，也有助於無障礙設施的改進；只是從現實效果來看，仍有需要改進的部分，當局只有把錢也用在提升通勤品質的地方，讓乘客更安全、更方便和更舒適，他們抱怨的聲量才能愈來愈少。

地鐵站 MTA 大都會

上一則

賭紐約市降雪幾吋？ 線上賭客熱門

下一則

融合菜品 紐約粵菜館尋找新出路
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

中央地鐵拚延伸 面臨14億造價財政壓力

中央地鐵拚延伸 面臨14億造價財政壓力
霍楚州情咨文 地鐵安全列優先 將加強警力、改善月台

霍楚州情咨文 地鐵安全列優先 將加強警力、改善月台
交通基建新計畫 第二大道地鐵線西延百老匯大道 、改造牙買加總站

交通基建新計畫 第二大道地鐵線西延百老匯大道 、改造牙買加總站
OMNY全面上路後 紐約法拉盛公車查票頻現 乘客：理解但感受不佳

OMNY全面上路後 紐約法拉盛公車查票頻現 乘客：理解但感受不佳

熱門新聞

紐約地區本周末將再迎暴雪和劇烈降溫天氣。(記者許君達／攝影)

暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴

2026-01-21 18:31
紐約市本周末將迎來一場極寒冬季風暴，或將帶來十年一遇的大降雪，但學生恐怕難以再享有傳統「雪假」。圖為中央公園。(記者范航瑜╱攝影)

冬季風暴來襲紐約不放「雪假」學生怎麼上課？周日公布

2026-01-23 15:28
紐約州近期加強整頓醫美行業，逾200次檢查中揭發多起違規事件。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓「黑醫美」1診所數十人受害 紐約華人業者坦言行業亂象叢生

2026-01-20 07:15
東北暴雪導致紐新地區交通嚴重受阻，其中新澤西州境內公共交通全部停擺，紐約MTA則僅維持極為有限的班次。而三大機場亦從當日下午開始全面停擺。(記者許君達╱攝影)

紐約設限 新州公共交通全面停擺 三大機場癱瘓

2026-01-25 15:31
康乃爾大學獲得該校1962屆校友達菲爾德(David A. Duffield)累計超過 5億2000萬元的捐贈，該校工程學院也將更名為Cornell David A. Duffield工程學院。圖為該校校園。(記者唐典偉／攝影)

康乃爾大學獲史上最大筆捐贈 工程學院更名David A. Duffield工程學院

2026-01-25 10:29
紐約市議員黃敏儀參觀Willets Point Commons住宅單位內部，了解不同房型配置。多數戶型配備全新洗衣、烘衣設備，提升住戶居住便利性。（記者許振輝╱攝影）

緊鄰紐約法拉盛可負擔住房 預計4月可入住

2026-01-24 06:15

超人氣

更多 >
川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開

川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開
華男不到40歲肺癌四期 靠這種方式10多年健康存活

華男不到40歲肺癌四期 靠這種方式10多年健康存活
緬甸留學生新加坡實習 川普政府旅遊禁令讓他回不了美國

緬甸留學生新加坡實習 川普政府旅遊禁令讓他回不了美國
WSJ爆張又俠落馬內幕：涉向美洩露核機密、收賄

WSJ爆張又俠落馬內幕：涉向美洩露核機密、收賄
全美最老字號中餐館不在加州、紐約 竟在蒙大拿

全美最老字號中餐館不在加州、紐約 竟在蒙大拿