氣候惡劣可以免費改機票嗎？航空公司最新規定一覽

貝克漢長子與父母決裂 16億美元婚前協議成導火線？

紐約客談／州長行程不透明 應受監督

紐約客談
在美國民主制度中，選舉年更應是政府接受最嚴格檢視的時刻，選民需要知道當權者如何分配時間、與誰會面、又是否在公職與競選之間畫清界線；然而，一則調查披露尋求連任的紐約州霍楚(Kathy Hochul) ，其最後一次的公開行程在2024年9月，此後有長達15個月的行程未曝光，遇上競選最關鍵時刻，難免讓人感到行事不透明。

要知道，在這段未被公開行程的時間裡，霍楚的競選募款並未為此暫緩，她在過去半年內募得數百萬元經選經費，與遊說者、企業與產業利益密切相關的募款活動持續進行；只是公眾無從得知，她在此期間與哪些募款者會面，是否討論過政治立場、政策、意圖等。

對所有競選公職者而言，在競選期間行程透明，有助於塑造「清廉、開放」的形象，尤其像州長這樣重要而又競爭激烈的位置，任何細節都可能被拿來大作文章。

更令人不安的是，這種不透明並非一體適用，霍楚州府曾公開下屬官員、甚至政治對手的Outlook行事曆，卻拒絕以相同方式對待州長本人；這樣的選擇性透明、雙標做法，暴露的不是安全考量或行政負擔，而是權力如何決定誰需要被監督、誰可以例外。

早在2014年，紐約州負責「資訊自由法」的機構便指出，涉及公職活動與競選募款的行程屬於應公開的事實性資料；問題從來不在於法律是否允許，而在於行政部門是否願意遵守這樣的精神。

隨著競選變得益發激烈，選民需要看到立法者、掌權者願意做任何事，建立公眾對他的信任；對於關心政治的選民而言，也需要得知候選人的利益相關者，以決定手中的一票要投給誰。

霍楚 紐約州

議長梅寧赴法拉盛 與黃敏儀推可負擔住房

美華劇坊30年慶頒獎 演「白蛇傳」
