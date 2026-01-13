紐約客談╱賭場稅收 難平衡賭癮風險

紐約州 博彩委員會在數周前拍板，同意為紐約市發放三張新的賭場牌照，其中最快的一家，預計今年3月就能開放真人桌上遊戲。無庸置疑，賭場能帶來稅收、觀光 和就業收益，拉動周邊社區的經濟發展，而為了和各利益相關方談條件，各賭場老闆也答應建綠地、修交通，但賭博成癮問題，仍不可不重視。

有不少支持賭場建設的人指出，在哪裡賭不是賭？好賭者終歸會找到地方賭博。然而研究顯示，賭場的就近性確實會直接促使賭博行為增加，並可能引發一系列財務與心理健康問題、帶來更高的自殺風險、家庭破裂以及各類犯罪。

也有人認為，對於要建在華人聚居的皇后區法拉盛 周邊、花旗球場停車場上的新賭場，法拉盛本就有許多地下賭檔，再加一個合法賭場也不會讓情況更糟。不過，從研究和實際的觀察來看，合法賭場落在原本就有地下賭檔的社區附近，往往也會加劇賭博行為。有牌照的賭場會讓人感覺「合法、可以接受」，也帶來宣傳和聚集效應，改變社區的娛樂氛圍，最終使賭博更普遍和正常。

這裡最關鍵的是，紐約州的成癮賭徒每年都在增加，而用於加強賭博風險教育和成癮問題治療的經費，卻屈指可數。以體育博彩為例，自2017年紐約州批准體育博彩以來，有問題的賭徒人數增長了37%，高於全國23%的增長率，目前估計，約4.3%的紐約人正面臨賭博成癮問題。截至2025年1月，紐約州體育博彩的累計投注金額已突破600億元，不過州政府從體育博彩收入中，僅拿出600萬元用於治療賭博成癮。

短期內，州府想必無法額外挹注更多治療或相關經費。事實是，州府從賭場獲得的巨大稅收，仍然會遠高於賭博帶來、政府需要在後期投入的賭博成癮、無家可歸與貧困成本。換句話說，這經過了赤裸裸的算計：開放賭場以獲利，卻不真正面對社會後果，利潤大於風險，而賭博成癮的問題，只能由社會、社區和家庭自行承擔。