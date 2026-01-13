我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普要打伊朗了？五角大廈「披薩指數」飆升 警戒等級曝光

供過於求 鳳凰城逾半待租房至少1個月免租金

紐約客談╱賭場稅收 難平衡賭癮風險

紐約客談
聽新聞
test
0:00 /0:00

紐約州博彩委員會在數周前拍板，同意為紐約市發放三張新的賭場牌照，其中最快的一家，預計今年3月就能開放真人桌上遊戲。無庸置疑，賭場能帶來稅收、觀光和就業收益，拉動周邊社區的經濟發展，而為了和各利益相關方談條件，各賭場老闆也答應建綠地、修交通，但賭博成癮問題，仍不可不重視。

有不少支持賭場建設的人指出，在哪裡賭不是賭？好賭者終歸會找到地方賭博。然而研究顯示，賭場的就近性確實會直接促使賭博行為增加，並可能引發一系列財務與心理健康問題、帶來更高的自殺風險、家庭破裂以及各類犯罪。

也有人認為，對於要建在華人聚居的皇后區法拉盛周邊、花旗球場停車場上的新賭場，法拉盛本就有許多地下賭檔，再加一個合法賭場也不會讓情況更糟。不過，從研究和實際的觀察來看，合法賭場落在原本就有地下賭檔的社區附近，往往也會加劇賭博行為。有牌照的賭場會讓人感覺「合法、可以接受」，也帶來宣傳和聚集效應，改變社區的娛樂氛圍，最終使賭博更普遍和正常。

這裡最關鍵的是，紐約州的成癮賭徒每年都在增加，而用於加強賭博風險教育和成癮問題治療的經費，卻屈指可數。以體育博彩為例，自2017年紐約州批准體育博彩以來，有問題的賭徒人數增長了37%，高於全國23%的增長率，目前估計，約4.3%的紐約人正面臨賭博成癮問題。截至2025年1月，紐約州體育博彩的累計投注金額已突破600億元，不過州政府從體育博彩收入中，僅拿出600萬元用於治療賭博成癮。

短期內，州府想必無法額外挹注更多治療或相關經費。事實是，州府從賭場獲得的巨大稅收，仍然會遠高於賭博帶來、政府需要在後期投入的賭博成癮、無家可歸與貧困成本。換句話說，這經過了赤裸裸的算計：開放賭場以獲利，卻不真正面對社會後果，利潤大於風險，而賭博成癮的問題，只能由社會、社區和家庭自行承擔。

紐約州 法拉盛 觀光

上一則

電、燃氣費擬漲 市議員集會抗議聯合愛迪生總部前：追求利潤、罔顧人民 逼工薪階層不得不出走

下一則

紐約基督教華人同工會 慶53周年開新局
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

緬甸官媒：KK園區635棟涉詐騙賭博非法建築已全拆除

緬甸官媒：KK園區635棟涉詐騙賭博非法建築已全拆除
港英皇楊受成長子疑欠賭場11萬 入稟狀洋名、住址相同

港英皇楊受成長子疑欠賭場11萬 入稟狀洋名、住址相同
拒付庇護男彩金 芝賭場疑歧視移民惹議

拒付庇護男彩金 芝賭場疑歧視移民惹議
持庇護證件贏錢遭拒付 芝加哥賭場疑歧視惹議

持庇護證件贏錢遭拒付 芝加哥賭場疑歧視惹議

熱門新聞

長期被視為家庭經濟穩固基石的「自有住宅」，在房價高昂的紐約州卻依然遙不可及。(記者范航瑜／攝影)

紐約州房價高僅半數居民擁房 華人瞄準這處購屋

2026-01-05 19:33
示意圖。Image by Mimzy from Pixabay

資金盤疑跑路 美加數百華人損失數億

2026-01-07 11:16
摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)銀行正在紐約市及新澤西地區招募兼職職缺的雙語人才，部分職位不要求應聘者具備大學學位。(美聯社)

紐約摩根大通招聘中英雙語人才 無需大學學歷

2026-01-08 15:00
紐約州從新年起實施更嚴格的扣分制度。(取自紐約州警臉書)

紐約州違規U型轉彎首納扣分制 首次違規最高可罰150元

2026-01-06 06:27
明尼蘇達州明尼阿波利斯市一名女子被ICE擊斃後，紐約市長曼達尼(中)強調市府不會配合聯邦移民執法。(記者劉梓祁／攝影)

ICE擊斃明州女子 曼達尼：不配合聯邦移民執法

2026-01-09 07:12
反戰者聚集在法院外抗議美國的軍事行動。(記者許君達╱攝影)

馬杜洛紐約出庭 法院外吵翻天…緊鄰華埠 居民不堪其擾

2026-01-05 15:33

超人氣

更多 >
明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員

明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員
川普若想開採格陵蘭豐富礦藏 最大阻礙不是丹麥

川普若想開採格陵蘭豐富礦藏 最大阻礙不是丹麥
「陽光帶」豪華公寓過剩 房租大優惠…這城市最誘人

「陽光帶」豪華公寓過剩 房租大優惠…這城市最誘人
星巴克店員給警察咖啡杯上 畫了一隻豬

星巴克店員給警察咖啡杯上 畫了一隻豬
Fed鮑爾遭美國刑事起訴收到傳票 「賣出美國」席捲全球市場

Fed鮑爾遭美國刑事起訴收到傳票 「賣出美國」席捲全球市場