紐約客談／2026 紐約客和曼達尼測試年

2025年被無數大事件沖刷，總感覺過得特別快，無論是物價不斷上漲、關稅大戰來臨，抑或是大規模移民執法，不斷將人們往新時代推。不過2025年為紐約客帶來的最大改變，不得不提到創下多項紀錄的市長大選。

1月1日紐約將迎來年僅34歲的市長曼達尼(Zohran Mamdani)，主打進步派政策的他，雖然在初選期間並不被看好，但隨著社群媒體的話題發酵，他成為這場歷史性選舉的大黑馬，更打敗政治資本雄厚的前州長葛謨(Andrew Cuomo)。即使不認同他的立場，也很難否認，他的政治動能與象徵意義，已為紐約政治寫下新註腳。

不過，曼達尼在華人社區掀起的，並不只是對政策的討論，還包含世代之間的對話。對許多經歷過治安惡化、疫情衝擊與移民政策反覆的保守人士而言，他代表的不確定性令人擔憂；但對不少年輕選民來說，他承諾的是一個推翻既有框架的可能，導致這道代際鴻溝反覆上演。

隨著人們即將走入2026年，真正的考驗才正要開始。選舉時的許諾終究要轉化為現實，紐約市高昂的生活成本是否能緩解？公共安全與改革之間，曼達尼能否找到讓多數人安心的平衡點？在聯邦政策日趨強硬的移民環境下，市府究竟能保護移民社群到什麼程度？都即將有解答。

對紐約客而言，2026年或許不會翻天覆地的一年，但絕對是一場測試。測試一座城市是否還有空間容納人們的焦慮與期待，也測試新市府是否能在理想與現實之間，走出一條不只是口號的路。

2026年的展望無需華麗，但需要真實，讓人們在不確定中負重前行，在分歧中繼續一天又一天如常的生活，在我們最熟悉的日常中，繼續熱愛這座充滿魅力又滿是缺點的城市。

