紐約客談／曼達尼能跨越警界與華社信任鴻溝？

曼達尼 (Zohran Mamdani)即將在1月1日走馬上任，然而，其選舉期間提出的種種政策如今也再次受到關注。其中，尤以他和社區、警界，甚至與州長之間的協作關係為焦點。

曼達尼身為移民 後代，在競選期間將其社會主義的政策以多語言方式在各社群推廣，但在相較保守的華人 群體當中支持度，卻呈現斷層現象。

若要評估曼達尼與華社的互動關係，就不得不把他與市警局之間的角力搬上檯面。他擔任州眾議員期間，曾批評警察預算結構、質疑執法過程中的族裔不平等，並支持將部分公共安全資源轉向社區服務與心理健康體系。這些立場在進步派選民中具有高度動員力，卻也正好落在華人社群內部最為分歧的議題上。

對許多華人移民家庭而言，治安與亞裔仇恨犯罪、商家遭竊、街頭暴力直接掛鉤。在這個脈絡下，曼達尼若與警方關係緊張，意味著他必須在制度改革與社區安全感之間尋找新的平衡。若他無法提出一套讓華人商家、長者與家長感到具體可行的公共安全方案，這種距離感可能會削弱他在華人選民中的政策說服力。換言之，警方可能成為他與華人社群之間信任能否深化的關鍵因素。

另外，曼達尼能否在暗潮洶湧的州層級選舉中，找到政策預算等核心突破口，也可能成為他上任第一年首當其衝的關卡。他所提出的租金凍漲、公車資金等社會福利，看似是市政議題，部分財源卻仍無法脫離州府的授權與撥款。他若無法在即將到來的選舉中，與現任和未來州長取得協調的空間，相關政策還是可能停留在宣示層次。對這種多語言、多社群框架下找尋與社區對話的方式，將是未來合作關係能否深化的極大變數。