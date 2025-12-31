我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

印度GDP估超越日本 成全球第4大經濟體 3年內超越德國

哥倫比亞總統：美軍炸毀委內瑞拉港口城市毒品工廠

紐約客談／曼達尼能跨越警界與華社信任鴻溝？

紐約客談
聽新聞
test
0:00 /0:00

曼達尼(Zohran Mamdani)即將在1月1日走馬上任，然而，其選舉期間提出的種種政策如今也再次受到關注。其中，尤以他和社區、警界，甚至與州長之間的協作關係為焦點。

曼達尼身為移民後代，在競選期間將其社會主義的政策以多語言方式在各社群推廣，但在相較保守的華人群體當中支持度，卻呈現斷層現象。

若要評估曼達尼與華社的互動關係，就不得不把他與市警局之間的角力搬上檯面。他擔任州眾議員期間，曾批評警察預算結構、質疑執法過程中的族裔不平等，並支持將部分公共安全資源轉向社區服務與心理健康體系。這些立場在進步派選民中具有高度動員力，卻也正好落在華人社群內部最為分歧的議題上。

對許多華人移民家庭而言，治安與亞裔仇恨犯罪、商家遭竊、街頭暴力直接掛鉤。在這個脈絡下，曼達尼若與警方關係緊張，意味著他必須在制度改革與社區安全感之間尋找新的平衡。若他無法提出一套讓華人商家、長者與家長感到具體可行的公共安全方案，這種距離感可能會削弱他在華人選民中的政策說服力。換言之，警方可能成為他與華人社群之間信任能否深化的關鍵因素。

另外，曼達尼能否在暗潮洶湧的州層級選舉中，找到政策預算等核心突破口，也可能成為他上任第一年首當其衝的關卡。他所提出的租金凍漲、公車資金等社會福利，看似是市政議題，部分財源卻仍無法脫離州府的授權與撥款。他若無法在即將到來的選舉中，與現任和未來州長取得協調的空間，相關政策還是可能停留在宣示層次。對這種多語言、多社群框架下找尋與社區對話的方式，將是未來合作關係能否深化的極大變數。

華人 曼達尼 移民

上一則

Star Subaru斯巴魯5星服務新年特惠 推出兩項高價值的原廠配件升級

下一則

曼達尼再公布人事 班克斯掌法律事務 阿蒂加任衛生副市長
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

歐凱秀將在曼達尼市長就職典禮街區派對致開場詞

歐凱秀將在曼達尼市長就職典禮街區派對致開場詞
紐約客談／在時報廣場 寫下一個沒有AI的未來

紐約客談／在時報廣場 寫下一個沒有AI的未來
跨年夜 曼達尼在舊市政廳地鐵站宣誓就職

跨年夜 曼達尼在舊市政廳地鐵站宣誓就職
紐約客談╱節日消費整體亮眼 華人：氣氛不濃

紐約客談╱節日消費整體亮眼 華人：氣氛不濃

熱門新聞

華埠工商銀行保險箱接連失竊，至少三名華婦丟失近80萬元現金珠寶，引發節後民眾排隊檢查財物。(記者劉梓祁╱攝影)

中國工商銀行保險箱接連失竊 3華婦丟失近80萬元現金珠寶

2025-12-27 01:29
2萬美元轉回中國，其中10萬人民幣被當成贓款退還，華男到亞總會求助。(亞總會提供)

紐約華男轉2萬美元到中國 10萬人民幣被當贓款沒了

2025-12-29 19:29
雖然聖誕節當天不會迎來民眾期盼的白色耶誕，但紐約及三州地區本周末恐將迎上另一場快速移動的冬季風暴。(記者馬璿／攝影)

周末迎暴雪 紐約降雪最高達6吋

2025-12-25 01:30
76歲華婦華埠家中身亡，其子涉案於紐約上州被捕；圖為案發地尼克伯克村。(截自蘋果地圖)

曼哈頓華埠76歲華婦陳屍家中 41歲兒涉案平安夜落網

2025-12-26 14:07
今年聖誕節，華埠依舊人來人往。其中最受矚目的餐廳之一是位於勿街(Mott St.)的老字號中餐館「和合」(Wo Hop)。(記者范航瑜／攝影)

吃餃子、炒麵…過聖誕節 猶太社區延續傳統

2025-12-26 07:29
法官判決紐約州的綠燈法與聯邦法律並不衝突，紐約仍可發給通過考試但未取得合法居留身分者駕照。（路透）

聯邦法官維持紐約州「綠燈法」有效 允無身分者拿駕照

2025-12-25 07:25

超人氣

更多 >
美國富豪紛紛取得別國黃金簽證 喬治克魯尼全家入籍法國

美國富豪紛紛取得別國黃金簽證 喬治克魯尼全家入籍法國
物價上漲在即 富國銀行：可開始囤貨這類商品

物價上漲在即 富國銀行：可開始囤貨這類商品
退休夫妻以佛州為「主要住所」仍被紐約州追稅6萬元

退休夫妻以佛州為「主要住所」仍被紐約州追稅6萬元
民調／綠高雄4選將皆大勝柯志恩 他對比、互比雙領先

民調／綠高雄4選將皆大勝柯志恩 他對比、互比雙領先
上月宣布罹末期癌症 甘迺迪總統35歲外孫女去世

上月宣布罹末期癌症 甘迺迪總統35歲外孫女去世