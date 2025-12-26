紐約客談╱節日消費整體亮眼 華人：氣氛不濃

平安夜來臨，不少消費者把握最後時刻外出採購，為節日做最後衝刺。(記者曹馨元╱攝影)

在年底假日季，不少消費者把握最後時刻外出採購，為節日做最後衝刺。最新數據顯示，今年假期消費表現亮眼，整體支出持續增長。而不少華人 卻並無假日送禮習慣，並認為今年工作生活尤其忙碌，顧不上過節。

信用卡公司萬事達卡(Mastercard)近日發布年度假期消費報告指出，從11月1日至12月21日，消費者在線上與實體零售的支出較2024年同期增加3.9%。隨著平安夜當天大量民眾湧入商店進行最後採購，業界預期，在最終財務報告出爐前，整體假期購物數字仍將持續攀升。

不過，華人慶祝聖誕的氛圍卻沒有那麼熱絡。宰也街(Doyer St)上多家中餐館業者表示，盡管來美數十年，但由於從事餐飲服務業，各大節慶往往都在工作中度過；唯一的慶祝形式不過是與家人聚餐，並無相互送禮習慣。

而近年來美的新移民劉先生從事物流，平安夜難得有休息時間，便決定到曼哈頓「打卡」洛克斐勒聖誕樹等地標景點。不過，他在此外沒有其他安排，「我們也沒人送禮物，一年到頭，還是藉這個機會多休息吧」。

家住華埠 的韓先生表示，往年都會與家人一起買聖誕樹、布置家裡，「但今年好像大家都很忙，沒有人有心思準備這些」。韓先生說，或許是因為經濟形勢不好、工作生活的壓力愈發大，所以無暇慶祝。

華人陳先生也因為工作忙碌，拖延至聖誕當周才採買禮物。「買禮物的體驗並不好，我逛了很多店，人太多了，排隊要很久」，陳先生說，在黑色星期五 等年末大促後，線下實體店不少商品均出現斷貨，「我想買的一件聖誕毛衣只剩下最小碼和最大碼，很多都被搶光了」。

萬事達的報告也指出，盡管物價上漲，民眾消費熱情仍展現韌性。不過，消費者在購物時更加精打細算，會在實體店面與網路之間比價，尋找更具吸引力的商品與折扣。