我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄亥俄老翁扮聖誕老人超速遭警攔停 網友笑：趕著送禮

台立院對賴清德彈劾案 確定明年5月19日投票

紐約客談╱節日消費整體亮眼 華人：氣氛不濃

紐約客談
平安夜來臨，不少消費者把握最後時刻外出採購，為節日做最後衝刺。(記者曹馨元╱攝影)
平安夜來臨，不少消費者把握最後時刻外出採購，為節日做最後衝刺。(記者曹馨元╱攝影)

在年底假日季，不少消費者把握最後時刻外出採購，為節日做最後衝刺。最新數據顯示，今年假期消費表現亮眼，整體支出持續增長。而不少華人卻並無假日送禮習慣，並認為今年工作生活尤其忙碌，顧不上過節。

信用卡公司萬事達卡(Mastercard)近日發布年度假期消費報告指出，從11月1日至12月21日，消費者在線上與實體零售的支出較2024年同期增加3.9%。隨著平安夜當天大量民眾湧入商店進行最後採購，業界預期，在最終財務報告出爐前，整體假期購物數字仍將持續攀升。

不過，華人慶祝聖誕的氛圍卻沒有那麼熱絡。宰也街(Doyer St)上多家中餐館業者表示，盡管來美數十年，但由於從事餐飲服務業，各大節慶往往都在工作中度過；唯一的慶祝形式不過是與家人聚餐，並無相互送禮習慣。

而近年來美的新移民劉先生從事物流，平安夜難得有休息時間，便決定到曼哈頓「打卡」洛克斐勒聖誕樹等地標景點。不過，他在此外沒有其他安排，「我們也沒人送禮物，一年到頭，還是藉這個機會多休息吧」。

家住華埠的韓先生表示，往年都會與家人一起買聖誕樹、布置家裡，「但今年好像大家都很忙，沒有人有心思準備這些」。韓先生說，或許是因為經濟形勢不好、工作生活的壓力愈發大，所以無暇慶祝。

華人陳先生也因為工作忙碌，拖延至聖誕當周才採買禮物。「買禮物的體驗並不好，我逛了很多店，人太多了，排隊要很久」，陳先生說，在黑色星期五等年末大促後，線下實體店不少商品均出現斷貨，「我想買的一件聖誕毛衣只剩下最小碼和最大碼，很多都被搶光了」。

萬事達的報告也指出，盡管物價上漲，民眾消費熱情仍展現韌性。不過，消費者在購物時更加精打細算，會在實體店面與網路之間比價，尋找更具吸引力的商品與折扣。

華人 華埠 黑色星期五

上一則

2026現代Palisade榮獲2025年IIHS 最佳安全首選殊榮

下一則

曼達尼過渡團隊募款370萬 遠超對手
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

戴克高地聖誕燈光秀 華人冒寒風拍照打卡稱不虛此行

戴克高地聖誕燈光秀 華人冒寒風拍照打卡稱不虛此行
教宗上任首篇聖誕文告籲俄烏對話 主持彌撒提加薩困境

教宗上任首篇聖誕文告籲俄烏對話 主持彌撒提加薩困境
梅西百貨聖誕櫥窗登場 節慶氣氛吸引大量購物人潮

梅西百貨聖誕櫥窗登場 節慶氣氛吸引大量購物人潮
封面故事／家中3地點 不適合放置新鮮聖誕樹

封面故事／家中3地點 不適合放置新鮮聖誕樹

熱門新聞

居住在布碌崙的34歲台灣網紅鍾佩雲，自10月22日起在紐約市高檔餐廳多次吃「霸王餐」。(取自Instagram)

「吃霸王餐」台灣網紅出庭 多次打斷法官發言被訓斥

2025-12-18 10:39
將於明年1月1日起退場的紐約MetroCard交通卡，曾是紐約市的都市名片象徵。(本報檔案照)

紐約地鐵交通卡謝幕 走過逾30年歷史 限量版炒至數百美元

2025-12-21 20:10
雖然聖誕節當天不會迎來民眾期盼的白色耶誕，但紐約及三州地區本周末恐將迎上另一場快速移動的冬季風暴。(記者馬璿／攝影)

周末迎暴雪 紐約降雪最高達6吋

2025-12-25 01:30
一場強烈風暴將自周四晚間逐步逼近紐約，預計持續影響至周五晚間，為紐約市及周邊地區帶來強風豪雨(路透)

紐約周五迎強風暴雨 這些地區恐淹水

2025-12-18 14:32
紐約一對華人父子上個月在曼哈頓移民法庭過堂後被捕，在經歷將近一個月的骨肉分離後，父子倆已團聚並很快將被安排遣返回中國。圖為紐約移民法庭所在的曼哈頓聯邦廣場26號大廈。(記者許君達╱攝影)

被ICE強制分離 紐約華男與6歲兒已團聚將遭遣返

2025-12-19 22:15
州長霍楚19日簽署提案廢除「100呎規定」，指出開發商今後必須自行承擔天然氣安裝的相關費用，有望抑制全州新增天然氣接管的擴張。(取自州長辦公室)

紐約州接天然氣「100呎規定」 廢除

2025-12-21 07:23

超人氣

更多 >
男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘

男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘
電器設備廠賣給大型電力公司 老闆為540名員工每人分紅44萬

電器設備廠賣給大型電力公司 老闆為540名員工每人分紅44萬
電視童星淪為街友 接受昔日同劇演員請吃飯但拒絕就醫

電視童星淪為街友 接受昔日同劇演員請吃飯但拒絕就醫
若年初投資富爸爸作者清崎推薦的資產1000美元 歲末表現如何？

若年初投資富爸爸作者清崎推薦的資產1000美元 歲末表現如何？
2025年折舊率最高車款排名 這品牌幾乎獨佔榜單

2025年折舊率最高車款排名 這品牌幾乎獨佔榜單