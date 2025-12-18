賭場將帶來收入 MTA切勿忘通勤族

紐約州博彩委員會日前投票決定，為皇后區的大都會 公園(Metropolitan Park)、雲頂世界(Resorts World)，以及布朗士的巴利娛樂場(Bally’s)發放賭場牌照。有人樂觀預測，紐約市有望成為全球最大的賭場，預計未來十年內將為紐約州帶來70億元的稅收收入。這筆新增的收入將主要分配給公立學校和大都會運輸署(MTA )。

MTA每年從乘客那裡收取數十億元的票價收入，今年曼哈頓徵收堵車費，其中多達數億元收入也將用於改善交通設施；隨著2026年最新一輪票價上漲生效，MTA的收入還將增加。

毫無疑問，MTA成為此次紐約市三大賭場案獲順利批准的最大贏家之一，因此MTA的袞袞諸公在彈冠相慶的同時，應好好思考如何將這些收益用於改善通勤，回饋乘客，包括地鐵車的升級，改善公車、地鐵站 的無障礙設施，加快擴建城際快線 (IBSX)輕軌線路建設，以及提高地鐵、車站內部和巴士的安全性。

通勤安全近年愈來愈受關注。一些專家指出，紐約市作為國際大都會，為讓旅客和通勤族更有安全感，確應增加保全人員巡邏車站、公車和汽車，並在時報廣場、先驅廣場和大西洋大道-巴克萊中心等客流量大的車站安裝落地式月台護欄，以防止乘客被推搡或跌落軌道。

令人欣慰的是，MTA於17日宣布，由於堵車費收入的挹注，MTA已推進地鐵A線和C線的號誌現代化改造項目，將升級傑街-地鐵科技站(Jay Street-MetroTech)和歐松公園-萊弗茲大道站(Ozone Park-Lefferts Blvd) 之間的號誌系統。7號線和L線的號誌現代化改造，也提高了列車運行速度和準點率。

MTA既然想到了將堵車費用於改善地鐵交通，我們有理由相信，他們也理應想到將來把賭場的收入用於改善交通設施。