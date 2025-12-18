我的頻道

美「掃地機器人始祖」iRobot CEO談公司破產...技術「落後中企4年」

陳妍希離婚主因曝光 期待儀式感落空 陳曉被爆「情緒失控鬧失聯」

賭場將帶來收入 MTA切勿忘通勤族

紐約州博彩委員會日前投票決定，為皇后區的大都會公園(Metropolitan Park)、雲頂世界(Resorts World)，以及布朗士的巴利娛樂場(Bally’s)發放賭場牌照。有人樂觀預測，紐約市有望成為全球最大的賭場，預計未來十年內將為紐約州帶來70億元的稅收收入。這筆新增的收入將主要分配給公立學校和大都會運輸署(MTA)。

MTA每年從乘客那裡收取數十億元的票價收入，今年曼哈頓徵收堵車費，其中多達數億元收入也將用於改善交通設施；隨著2026年最新一輪票價上漲生效，MTA的收入還將增加。

毫無疑問，MTA成為此次紐約市三大賭場案獲順利批准的最大贏家之一，因此MTA的袞袞諸公在彈冠相慶的同時，應好好思考如何將這些收益用於改善通勤，回饋乘客，包括地鐵車的升級，改善公車、地鐵站的無障礙設施，加快擴建城際快線 (IBSX)輕軌線路建設，以及提高地鐵、車站內部和巴士的安全性。

通勤安全近年愈來愈受關注。一些專家指出，紐約市作為國際大都會，為讓旅客和通勤族更有安全感，確應增加保全人員巡邏車站、公車和汽車，並在時報廣場、先驅廣場和大西洋大道-巴克萊中心等客流量大的車站安裝落地式月台護欄，以防止乘客被推搡或跌落軌道。

令人欣慰的是，MTA於17日宣布，由於堵車費收入的挹注，MTA已推進地鐵A線和C線的號誌現代化改造項目，將升級傑街-地鐵科技站(Jay Street-MetroTech)和歐松公園-萊弗茲大道站(Ozone Park-Lefferts Blvd) 之間的號誌系統。7號線和L線的號誌現代化改造，也提高了列車運行速度和準點率。

MTA既然想到了將堵車費用於改善地鐵交通，我們有理由相信，他們也理應想到將來把賭場的收入用於改善交通設施。

市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法

位於皇后區法拉盛、緊鄰花旗球場(Citi Field)的可負擔住房項目Willets Point Commons一期住房抽籤即日起開放申請。(取自負責開發該項目的Related Companies)

紐約法拉盛威利點平價房開始抽籤 年滿18歲可申請

2025-12-15 12:30
王志說，自2023年11月購入皇后區法拉盛一棟老屋以來，原本只希望翻修自住，沒想到卻陷入了與地下室房客張麗(化名)的持久拉鋸戰。圖為王志的房屋。(記者高雲兒／攝影)

紐約法拉盛華裔老租客賴租一年 被法警強制搬出

2025-12-11 14:53
紐約私立大學新學院(The New School)面臨財政危機，計畫大量裁員並撤並專業和學院。(取自新學院官網)

紐約這所大學傳將大裁員 華生：留校讀博無望 被迫另尋去處

2025-12-10 19:21
紐約州博彩委員會15日投票決定為三個正在申請賭場牌照的項目全部核發牌照，圖為其中的皇后區大都會公園所提賭場案效果圖。(取自大都會公園官網)

紐約3賭場定了…皇后區、布朗士均獲牌照 包括法拉盛

2025-12-15 14:18
根據國家氣象服務局預報，本周日(12月14日)下午至晚間，紐約市絕大部分區域降雪量達到1吋的概率超過70%。(NWS提供)

北極氣旋來襲 紐約周末今冬首場明顯降雪

2025-12-12 07:08
華航16日宣布，自2026年8月5日起，將於紐約(JFK)—台北(TPE)航線新增每周四的航班。(本報檔案照)

華航宣布增班「紐約-台北航線」力拚2026年底前天天直飛

2025-12-16 19:45

住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕

住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕
這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」

這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」
衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停

衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停
格林：川普在黨內支持度如大壩潰堤 期中選舉不可能贏

格林：川普在黨內支持度如大壩潰堤 期中選舉不可能贏
楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」

楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」