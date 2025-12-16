紐約客談／面罩面前 人人不平等？

除非身體有恙，或因健康狀況而必須避免感染病毒，否則在公共場所佩戴口罩，早已沒有必要。如今的紐約街頭，口罩、面罩的用途與防疫毫無關係；相反，它正在被不同立場的人，用於掩蓋身分、規避責任，甚至助長違法行為。

自兩年前以色列與哈瑪斯 戰爭爆發以來，紐約市湧現大量抗議示威活動，促使市內「禁戴口罩」聲量高漲，指配戴口罩促使更多人犯下仇恨罪及妨礙公共安全。但在以哈問題的敏感背景下，挺巴勒斯坦的抗議者對於身分資訊洩露的擔心並非空穴來風，對學生而言尤甚。

一個名為Canary Mission的人肉網站長期收集挺巴活動人士的個人資訊，甚至會長期跟蹤、更新。因為挺巴立場被公司開除、遭房東趕出或被剝奪畢業生發言機會的人的故事，兩年多來屢屢見諸報端；對於國際學生而言，這更牽扯到繼續在美國學習的合法身分。紐約大學(NYU)一名家長曾發帖，呼籲家長群組成員向移民 及海關執法局(ICE )提供線索，檢舉支持哈瑪斯的外國學生。

另一方面，以口罩蒙面的ICE探員近日在紐約街頭愈發活躍；不僅在聯邦廣場的移民法庭內巡查，也開始在突襲市區街頭。國土安全部稱，這些探員佩戴面罩，也是為防止遭到「人肉搜索」而自保，避免個資、住址被公開。但對於面臨無故被捕威脅的新移民而言，看到ICE探員蒙面執法，只會加深他們的恐懼、擴大移民執法的寒蟬效應，最終讓民眾對於政府間的不信任再度惡化。

如今，疫情期間為保護市民而暫時解除的口罩禁令未完全恢復，而眼下發生的種種事件，更凸顯州長霍楚和州府必須正視的問題：讓真正不需要口罩的人，把口罩徹底摘下。