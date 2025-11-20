我的頻道

華郵:白宮向烏施壓 感恩節前不簽和平協議就失美援

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

紐約客談／競選市長 勿輕忽年輕人力量

紐約客談
曼達尼(Zohran Mamdani)的市長競選之路已經討論過許多，對於華人社區來說，有兩點還值得說一說，那就是不要忽略年輕人和社交媒體的力量。

此次選舉，據統計，年輕人的投票率遠高於以往歷屆紐約市長選舉，甚至在全美市級選舉中投票率之高，也十分罕見；其中30歲以下選民，多達78%投給了曼達尼。

另一方面，曼達尼的外展大軍也令人印象深刻，幾乎在每個街角，都可看到年輕志工為他挨家挨戶拉票拜票。僅在9月底，他的競選團隊就集結了7萬5000多名志工，敲開了全市43萬6000家門。團隊為這些志工提供了一場尋寶遊戲：在卡片上若累積足夠印章，便可收穫競選周邊商品。

在華人社區，每次選舉背後，都可看到一代移民父母和年輕二代的分歧，此次也不例外。但許多家長或華人老一輩對孩子的價值觀和取向，仍不在乎與不屑一顧，認為他們被極左教育洗腦，待進入社會遭受毒打後，自會幡然醒悟，而看到校園內激情澎湃的場景，也會提醒自家孩子保持距離。

然而年輕人的力量不容小覷。此次也並非僅因價值觀和從眾效應決定他們的投票。亞裔家庭托舉下，當然不乏在大學畢業後進入金融、科技大廠、醫療行業等領高薪的年輕人，但人工智慧(AI)領域的高速發展，使得科技公司也在經歷一波裁員潮，更多普通的年輕人面對連年飆漲的房租和通膨，有著切膚的生存之痛。

社交媒體則是左右這場選戰的另一關鍵。同樣是去韓國人超市H Mart拜票，葛謨守舊，聯絡社區媒體及領袖，匆匆十幾分行程中，握手、合照走人。曼達尼則未通知任何社媒，而是與「網紅」合作。結果如同他在華埠打太極的視頻一樣，他和網紅抱著兩顆大白菜的照片在全網暴紅，既提高了能見度，也使得年輕人更能以此作為談資，有了更緊密的社群連結感。

曼達尼 投票 華人

