法拉盛汙水設施 政府大玩「聲東擊西」

紐約市環境保護局打算在皇后區法拉盛 興建兩處污水處理設施，淨化排入法拉盛灣(Flushing Bay)的污水，從表面上看，這個計畫似乎造福社區，有利環保，但仔細分析，這種做法不過是「治標不治本」，把有限資源花在治療症狀，而非解決根源上，典型地體現了政府面對棘手社會問題時的「聲東擊西」策略：花點較小力氣和預算來轉移焦點，卻迴避真正難啃的骨頭。

這個問題的關鍵是在污水和雨水的合並管道上，在東北皇后區，雨水和污水是合並排放，所以當雨水量大時，下水道系統承載不起這些水量，無法將它們及時排入河灣，形成回流、倒灌，繼而造成下水道溢流，並引發洪水。在問題未解決的前提下，就忽然開始在現有系統上打個補丁，轉而處理環境問題，所以在社區大會上，才會引來居民的責難。

拿曾經淹死過華人 移民冷鴻升一家三口的法拉盛Peck大道來說，那裡地勢低窪，在2021年艾達颶風過後，接連發了幾次水患。今年10月底紐約的強風和暴雨，又使得那裡出現街上水位下不去的情況。如果看房地產網站，許多在那裡的房產，都顯示在未來30年，有99%的可能會遭受洪水的侵襲。這意味著辛苦攢下一輩子錢，半輩子來買房的華人移民，可能連房貸都沒付完，房屋又要毀於一旦。

Peck大道的這一處街區，便是污水和雨水的合並管道。居民們最根本的訴求，實際上就是從設計上改變排水的模式，新建立獨立的排水管道，或者把資源投入到能真正改善排水、保障公共安全與環境的根本措施上。對法拉盛而言，治標不治本的氯氣去污設施，只會讓問題反覆出現，最終受害的仍是以華人為主的社區居民。