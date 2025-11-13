紐約客談／就算看衰曼達尼 也別唱衰紐約

我的頻道

紐約客談

要為曼達尼的崛起找到準確的脈絡，至今仍不容易。這位34歲的穆斯林民主社會主義者，去年民調幾乎掛零，卻在今年逆勢而上，即將在明年1月出任紐約市長，領導全美最大的市府和警察部門，掌管超過千億元的預算。

曼達尼勝選的啟示是什麼？他的巨大魅力與精準操控社群媒體的能力或許難以複製，但他競選的主訊息卻值得學習：在高通膨與貧富差距擴大的時代，他始終聚焦於「可負擔性」，成功吸引了眾多支持者。

保守派名嘴夏皮羅(Ben Shapiro)日前給年輕人建議：「如果你住不起這裡(紐約)，那就不要住這裡。」嚴格說來，他的看法也有幾分道理。對於年輕人而言，若經濟前景暗淡，「用腳投票」的確是一種有效回應。若紐約或加州因進步派政策失敗而變得昂貴難居，陽光帶或中西部郊區或許也是可行選擇。

但現在不是淘金熱年代，年輕人也不會僅滿足於一句「一路向西」。若共和黨真想爭取這一代選民，就該提出能讓他們安身立命的經濟政策。改革高等教育、減輕債務、放寬貿易限制、壓低生活成本……若當局繼續對這些民生議題視而不見，終將在下一次選舉中付出代價。

目前許多政策都專為年長選民設計，確保繼續享有醫療保險與社會安全金。但Z世代呢？曼達尼的政見正是看到了這一群體。托育計畫雖昂貴，但已獲州長支持；免費公車雖受阻於州層級的控制，仍有推動空間；五家市營超市與租金凍漲更是他能直接落實的施政起點。

紐約的億萬富翁與保守派政客都在期待曼達尼的失敗。但他擁有龐大的年輕群眾基礎，大到能填滿體育館，社群媒體粉絲超過千萬，這股動能將在政治風暴中成為他最強的後盾。紐約的力量正來自那些不願放棄這座城市的人。再怎麼看衰曼達尼，也不見得要唱衰紐約。因為在這裡，人們仍相信政治最終應回到柴米油鹽的日常。

曼達尼 社群媒體 醫療保險

年初83.5萬成交 川普童年故居牙買加莊園再掛牌 開價230萬

孫中山誕辰159周年 僑界領袖獻花致敬
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

