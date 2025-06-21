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紐約客談／戴面罩潛伏執法 恐欠妥當

紐約客談
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隨著美國移民政策收緊，近來人們察覺到聯邦執法人員戴面罩潛伏執法，對他們這種不在一開始「坦蕩蕩」表露身分的行為感到不滿，更是質疑其中的合法性。

在全美過去幾個月來的驅逐無證客行動中，聯邦執法人員近乎是遮蓋面貌，以最大程度隱瞞身分的方式去執行任務，在哥倫比亞大學念書的挺巴學生馬達維(Mohsen Mahdawi)，就是以這種方式被捕。

數日前，市主計長、市長參選人蘭德(Brad Lander)在移民法庭護送一名被告時，遭移民和海關執法局(ICE)人員拘捕，單從視頻上看，執法人員也既未穿制服，身上也沒有表明是執法人員的明顯特徵。

這類做法在以往並不常見，是到如今頻繁出現才引發諸多爭議，例如執法人員掩面是否會導致執法不公的局面？不知道正面對著執法人員的民眾，是否會因此未能保障自身的權益和權力？嚴重的肢體、暴力衝突也有可能由此產生，對民眾、以及執法人員都是一種人身安全的威脅。

不僅如此，不法分子也有可能會利用這種「漏洞」去危害社會，佯裝成執法人員達到欺詐目的；畢竟如果大家對執法人員的真實身分無從得知，誰還分得清誰是誰？

盡管國土安全局代表曾表示，執法人員在任務過程中肯定有表明過身分，但眾多流出的視頻、以及被捕人員的說法，並非如此。而川普政府曾聲稱蒙面抗議者對社會安全和秩序構成威脅，但一邊說著這樣的話，一邊又任由執法人員戴面罩執法，這種雙重標準的做法不禁令人感到虛偽。

政府若要推行政策禁止抗議者、不法分子戴面罩，以免實施暴行，那麼同理是否也應對執法人員掩面執法的行為有所限制？

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