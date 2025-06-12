紐約客談／買車陷阱多 誰來管一管？

這年頭，買車就像進迷宮。你以為走進的是展示廳，轉個彎才發現是連環陷阱試煉場。最近一位華人 女士在康州買車時，本想選個1000多元的保養套餐，上個衛生間，回來文件已打包，連簽名都「自動完成」。半年後她才發現，被收了3500多元，簽的還不是自己的名字。

這故事聽著像笑話，卻不只她一人遇到。你以為這是誤會？別傻了，誤會會連退3000塊給你嗎？

其實這事不只是英文好不好的問題，是汽車行業多年來累積的一種「默契」——只要你一不查清楚，他們就能默默地讓你多簽幾筆、多花幾千、多搭幾個不明所以的「升級服務」。

有些經銷商的手法簡直可以拿去寫劇本：銷售時講得親切熱情，等你回家發現自己居然同意了一整份不認識的條款，還有一個陌生的「數位簽名」靜靜躺在文件裡。

律師也說了，這種情況可大可小。嚴重一點，可能構成偽造文書與詐欺；但就算你有證據、有錄音、有視頻、有證人，對方也還是可能用一句「這是系統自動簽名」，「你當時已經同意」來輕輕帶過。更何況，大多數人根本連申訴路線圖都不清楚，更別提要怎麼鬥過一整個「售後部門」。

說到底，問題不是你英文不好，而是遊戲規則寫在他們那邊的說明書裡。

那怎麼辦？當然是提高警覺、逐條確認、拍照存證。但也得承認，靠消費者單打獨鬥，永遠追不上對方「默默加碼」的速度。制度要變、監管要上，不能再讓這些「技術性欺瞞」繼續打著數位時代的擦邊球。

該負責的機構不能再當旁觀者，該補的漏洞也不能只靠受害者去發現。