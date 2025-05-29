紐約客談╱綠地內的政治博弈

市長亞當斯 (Eric Adams)近日提出計畫，將部分閒置土地轉型為公共小型公園，在市府預算中撥出3000萬元來推動土地的購買與改造，預先批准銷售來繞過繁瑣的區域規畫程序，為市民提供更多綠地空間並改善社區生活質量。

將閒置土地轉型為公共小型公園或社區花園，一直是市府管理城市空間的一種常見做法。市府管理的口袋公園(Pocket Parks)通常由市政府負責維護，能夠保持一定的運營標準，並設有多功能設施，滿足不同居民需求。然而，這些公園也面臨諸多挑戰。市府的管理層級繁多，導致決策緩慢，且資金分配可能無法滿足所有區域的需求，尤其是經濟較為困難的社區。

然而，綠地的轉型並非僅僅為了改善市民居住環境，背後還隱藏著市府的政治動機。閒置土地的改造不僅是提供綠地，往往也是市府推動其他發展計畫的跳板。某些原本為社區花園(Community Gardens)的公共空間，可能會被轉型為商業區或住宅區，帶來更多的經濟效益和政治成就。

市府對土地的處理方式暴露了政府在城市發展中的權力主義姿態。伊莉莎白街花園(Elizabeth Street Garden)就是典型案例。自1991年創建以來，這片約1畝的綠地吸引了大量的藝術愛好者和遊客。然而，市府去年卻提出將其改建為長者可負擔住房項目，以應對住房危機。此計畫引發了社區居民、藝術家及環保人士的強烈反對，認為市府是將短期的經濟利益與政治目標置於社區需求之上。

從私人和志願者管理的社區花園，到市府管理的口袋公園，無論是何種公共空間，都應多考慮社區的需求與利益。如果市府要展現出改造的誠意，至少應該把公園局現有的公園都管理得更加安全、潔淨，而不是成為藏污納垢的犯罪溫床。否則，這些曾經富有生命力的社區空間，哪怕再怎麼投資改造，最終也恐將淪為政績的祭品。