紐約客談／觀光直升機 不該飛上天

10日下午3時17分，一架載著一家五口西班牙遊客的觀光 直升機在曼哈頓 下城哈德遜河西側墜毀，連同機長共六人罹難。這場悲劇再一次證明：商業觀光直升機根本不該飛上天。

首先，安全風險遠超想像，觀光航線為了迎合遊客「貼近城市天際線」的需求，往往在高樓林立、空域複雜的低空飛行，而曼哈頓的天際線則更為雜亂，一旦機械故障或氣流突變，機師幾乎沒有迴避和迫降的空間。近10年，紐約地區已發生多起類似事故，但業者仍以意外發生率極低回應外界，結果一次事故就奪走六條鮮活生命。

其次，觀光直升機對城市居民造成長期噪音與空氣污染，直升機噪音之下，碼頭與公園的對話常被震耳欲聾的螺旋槳聲打斷；每一次短途飛行排放的二氧化碳，遠高於地面交通同等里程，為了少數遊客的「俯瞰」體驗，卻讓數百萬名市民日復一日承受健康與環境成本，實屬本末倒置。

再次，事故善後的公共支出同樣沉重，搜救、調查、法律訴訟與醫療賠償多由納稅人埋單，而觀光公司多以有限責任結構規避巨額賠償。換言之，利潤歸私，風險卻社會化。

有人辯稱觀光直升機創造就業與稅收，但這些收益完全可以由更安全、可持續的地面或水上旅遊方式替代。城市品牌的魅力來自文化、歷史與多元社區，而非轟鳴的螺旋槳。

生命無價，安寧亦無價，立法者應立即徹底取締商業觀光直升機，或至少將其限制在遠離人口稠密區域的專屬安全空域；監管機構則應提高保險 門檻，杜絕業者僥倖，讓天空回歸寧靜，讓悲劇永遠不再重演！