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紐約客談／觀光直升機 不該飛上天

紐約客談
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10日下午3時17分，一架載著一家五口西班牙遊客的觀光直升機在曼哈頓下城哈德遜河西側墜毀，連同機長共六人罹難。這場悲劇再一次證明：商業觀光直升機根本不該飛上天。

首先，安全風險遠超想像，觀光航線為了迎合遊客「貼近城市天際線」的需求，往往在高樓林立、空域複雜的低空飛行，而曼哈頓的天際線則更為雜亂，一旦機械故障或氣流突變，機師幾乎沒有迴避和迫降的空間。近10年，紐約地區已發生多起類似事故，但業者仍以意外發生率極低回應外界，結果一次事故就奪走六條鮮活生命。

其次，觀光直升機對城市居民造成長期噪音與空氣污染，直升機噪音之下，碼頭與公園的對話常被震耳欲聾的螺旋槳聲打斷；每一次短途飛行排放的二氧化碳，遠高於地面交通同等里程，為了少數遊客的「俯瞰」體驗，卻讓數百萬名市民日復一日承受健康與環境成本，實屬本末倒置。

再次，事故善後的公共支出同樣沉重，搜救、調查、法律訴訟與醫療賠償多由納稅人埋單，而觀光公司多以有限責任結構規避巨額賠償。換言之，利潤歸私，風險卻社會化。

有人辯稱觀光直升機創造就業與稅收，但這些收益完全可以由更安全、可持續的地面或水上旅遊方式替代。城市品牌的魅力來自文化、歷史與多元社區，而非轟鳴的螺旋槳。

生命無價，安寧亦無價，立法者應立即徹底取締商業觀光直升機，或至少將其限制在遠離人口稠密區域的專屬安全空域；監管機構則應提高保險門檻，杜絕業者僥倖，讓天空回歸寧靜，讓悲劇永遠不再重演！

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