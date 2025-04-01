紐約客談／賭場案押上的是未來生活

從移民 來美、創業開店、押上孩子的教育，到這一次對法拉盛 賭場案的態度，華人 社區展現的從來不只是保守或排斥，而是一種對風險的敏銳嗅覺，隨之而來的，是下注，賭一把明天更好的可能性。

當州參議員劉醇逸宣布支持大都會公園計畫，提案變更花旗球場停車場的土地用途時，多方賭注即在此時交匯。財團下注巨資，政客下注未來政績，而社區呢？一邊擔心賭博成癮、治安惡化與地價上升，一邊又幻想賭場建成後，社區會不會從此經濟起飛。

華人社區真的反賭場嗎？表面上說「反對賭場」，但現實中，華人是紐約地下賭場、賭船、甚至拉斯維加斯旅遊的重要客源。你知我知，大家都知。華人不是不懂賭，而是太懂，所以更知道風險在哪裡，也更習慣計算與權衡。

我們不只是一群賭徒，而是文化上早已內建「下注邏輯」的族群。押上名校、押上地產、押上移民身分，這次押上的，是社區對法拉盛未來的期待與焦慮。

問題不在於賭不賭，而是有沒有籌碼、懂不懂規則，還有沒有資格坐在桌邊。如果這場遊戲從頭到尾都是別人設的局，那麼無論你下注與否，結果都已註定。

劉醇逸當然知道這些。他不是一個無知的賭客，而是這場牌局裡，選擇站在莊家那一邊的人。他說自己是「聽了多數選民的意見」，支持這個開發案，但在這個議題上，什麼叫「民意」？是社區真正有被完整告知、參與討論的結果？還是那些在公聽會上沉默的大多數，被默認為同意的背景聲？

賭場也許只是城市的新地標，對華人社區而言，這一把押上的，卻可能是下個十年的生活方式。