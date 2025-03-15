紐約客談／MTA無障礙設施升級 服務卻冷漠

紐約大都會 運輸署(MTA )近年來積極推動地鐵系統的無障礙設施升級，甚至欲將堵車費的收入，投入更多無障礙設施的更新，為不論是輪椅族、老年人或是推著嬰兒車的所有乘客，提供更便利的乘車體驗。然而，硬體設施的改善如果無法與服務人員的態度同步提升，無障礙環境的實現仍將面臨巨大挑戰。

近期MTA已在部分車站啟動試點，在布碌崙(布魯克林)部分站點設立無障礙實驗室，配備盲文標誌、觸覺墊、路徑導航應用程式等，協助視障乘客順利搭乘，也有車站安裝聽力感應環，方便聽障乘客獲取資訊。但如長者人口眾多的華埠，交通工具的便捷性和無障礙程度仍然低落，且甚至格蘭街和東百老匯地鐵站 都沒有增設無障礙設施的打算，推著推車買菜的長者只能扛著菜籃，舉步維艱地走下樓梯窄小的地鐵入口，可見無障礙設施對許多民眾來說仍相當不足。

更令人擔憂的是，服務人員的冷漠態度也可能成為無障礙出行的最大障礙，像在某個多線轉乘的大型地鐵站，一名乘坐輪椅的老年乘客，欲前往北上月台，卻發現該月台沒有電梯。雖有熱心乘客上樓尋求工作人員和警察的幫助，但警察僅聳肩表示這不在職責範圍內，建議聯繫消防局。

現場數位工作人員則建議民眾可帶著老人先乘坐南行列車，經過多站後再在某站搭電梯上樓，但沒有任何一位工作人員下樓告知該輪椅乘客，如何尋找提供詳細指引或電梯位置資訊。最終，老人只能在其他熱心乘客的協助下，推著輪椅乘坐南行列車，到其他車站轉乘電梯。

這一事件凸顯教育訓練也是改善無障礙設施的重要一環，即使MTA投入金錢與資源改善硬體設施，若工作人員未能積極協助需要幫助的乘客，那麼無障礙環境的最終目標仍難以實現。