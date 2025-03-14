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紐約客談╱聯邦撥款大刀 下一個砍向你？

紐約客談
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川普政府宣布大幅縮減聯邦撥款以來，美國各高校及研究機構都陷入了迷茫、混沌之中；雖然最先感受到衝擊的是醫學衛生領域的研究員，但牽一髮而動全身，已有多所大學全部學科的博士生招募均按下暫停，而科研的停滯，最終也將危及每個人的利益。

▼收聽「紐約客談」：

在紐約，研發抗病毒藥物的哥倫比亞大學博士組因資金被砍而難以維繫實驗；在聖荷西，部分學區因聯邦資金凍結而不得不辭退特殊教育老師，讓自閉症兒童難以享受特教計畫；在德州，因川普大刀揮向多元、平等、包容(DEI)政策，連研究女性疾病的科研小組都舉步維艱。昨日，哈佛大學文理研究院也宣布，將拒收所有被列在等候名單的研究所申請人，在巨大的資金不確定性下，這座全球最高學府也不得不吹暗燭火。

而學術界寒冬所帶來的影響將不僅限於實驗室內，而是波及整個社會與經濟發展。疫苗技術、人工智慧演算法與可再生能源的進步，都來自於過去數十年的基礎研究投資。一旦資金短缺，許多重要的科研計畫將被迫中斷，將導致美國這一科研強國喪失全球競爭力，導致癌症、阿茲海默症與罕見疾病的最新治療方式無法更快落地，導致更多疑難雜症患者在等待中失去生命。

根據美國國家衛生研究院(NIH)的統計，其資助的研究成果在過去50年內幫助延長了美國人均壽命近10年，足見醫學研究對於公眾健康的重要性。在當局高喊「節省開支」的口號時，我們必須思考，這樣一刀切的政策是否真的利大於弊？當這把聯邦撥款削減的大刀落下，我們不能只是旁觀，因為它的影響最終會落到每個人的頭上。

川普 癌症 德州

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