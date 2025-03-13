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紐約客談／地鐵安保升級 校園安全卻遭忽視

記者顏潔恩╱紐約報導
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近些年來為打擊發生在紐約市捷運系統的犯罪，紐約州府、市府在地鐵站內部署更多警力，也不惜砸錢購置可以掃描武器的設備；然而最近也有紐約客開始將焦點轉移至校園安全方面，希望政府可以採取更多行動，在校園內增派安全人員，使校園暴力情況能快速得到改善。

就在上個月，當布朗士一名學校的校長在門口迎接學生時，一名16歲的學生搖搖晃晃地走向他，滿臉是血，後來在送院路上發現是遭人捅傷；盡管過去幾年，學校安全人員常在校園周遭巡邏，然而因保安人員近期大幅減少，並沒有足夠人手接手這項任務。

對紐約華社而言，需要增強校園安全的訴求也很強烈，可歸咎於2023年中東裔男子沙博(Hassan Saab)闖入班森賀201初中襲擊華裔學生的案件；華社不滿的不只是一個原本由學生間引發的矛盾升級到成年人的介入，當中也追究校方在此的角色，為何無法及時干預？為何學生會在本該是安全的校園範圍內被毆打？倘若放學後校園內也有足夠的安保人員，結果是否會不一樣？

針對安全人員短缺問題，紐約市警曾在2023年公布一項新策略，雇用年紀最小可以到18歲的「助理」安全人員；當時市警總局計畫雇用至少650人，年薪約為3萬3000元，比正規的安保人員起薪低4000元左右，他們的主要職務是迎接訪客、監視門鈴和攝像機、以及接聽電話等。

然而市府官員在最近的市議會聽證會上承認，至今還未聘請助理人員，原因是還在糾結職務頭銜、薪資、以及雇用人員等細節；這樣的消息不禁令人失望，自發布宣布起已有一年多，但總是雷聲大雨點小，市府本身需要加緊腳步，用實際行動和結果讓人信服。

紐約市 地鐵站 布朗士

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