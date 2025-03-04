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紐約客談╱葛謨是紐約民主黨新希望？

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經歷漫長的造勢後，前紐約州長葛謨終於在3月1日宣布自己將參選紐約市長。在其17分鐘長的宣布視頻中，葛謨批評紐約如今深陷生活成本升高與公共安全危機，並將這一切歸咎為民主黨的失敗。

誠然，近年來民主黨對於紐約市的治理並不如人意。生活方面，在新冠疫情後，紐約房價飆升至史高、物價也水漲船高，中產及工薪階級正因無力負擔生活成本而搬離紐約市；而在市政廳內，紐約市長亞當斯自去年來捲入貪腐醜聞，市政班底已經歷兩輪大幅洗牌。

擔任州長期間，葛謨就以強硬的領導風格和推動進步政策而聞名。在宣布參選市長後，葛謨也反覆強調自己的政治經驗和執政能力，「我知道治理紐約需要改變什麼，我也知道如何改變」；葛謨在宣布參選的視頻中也列舉一長串民主黨總統的名單，試圖將自己列為值得信任的民主黨領袖之一。

這一切提升個人聲譽的努力源於葛謨政治生涯中難以抹去的汙點。他領導的州府曾被指隱瞞疫情初期養老院死亡數據，並因動用州府資源撰寫疫情回憶錄獲得500萬元稿酬，引發道德爭議；此外，葛謨也曾被前幕僚等在內的多名女性指控他性騷擾，最終因一連串指控辭去州長一職。

在葛謨的首場造勢活動中，已經有數名女性抗議者示威反對其參選市長；在社群媒體X上，「堅決不要葛謨(#Hellnocuomo)」的話題也有一定的聲量。在新任市長名單塵埃落定之前，針對葛謨的反對潮只可能愈演愈烈。雖然紐約的確急需一位有執政手腕、能平衡左右兩派的治理者，但在進步主義為主流的紐約，選民是否願意給予一位曾被指控性騷擾的政治家第二次機會，仍尚未可知。

葛謨 紐約市 民主黨

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