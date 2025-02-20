紐約客談／川普揮刀堵車費 先別高興太早

川普 2.0時代滿月，在快刀亂砍導致從華府到各州的行政、司法、社會服務機構一地雞毛、哀鴻遍野之後，川記大刀又將刀鋒對準了曼哈頓的堵車費 。不管到底是歪打正著還是真的急民所急，相信很多紐約人，無論是挺川還是反川，都會樂於見到堵車費叫停這一進展。

不過，在荷包稍稍止血之後，還是不要過於樂觀。

首先，紐約州 當局勢必會提告，法庭到底會支持哪一方的訴求，不好預測。畢竟堵車費開徵一個多月來，曼哈頓的交通的確有所改善，吃到了甜頭的民意也開始有所反轉，民調顯示對堵車費的支持率開始高於反對率。懷揣民意武器上法庭的紐約州當局，至少不會在辯論中吃大虧。

更值得警惕的是，川普治下的白宮在叫停堵車費計畫八字還沒一撇的時候，就迫不及待地在其官網上為自己「加冕」了國王的稱號。這種誇張的表演，與此前川普政府棄憲政精神和三權分立之國本於不顧、用行政權凌駕司法、立法甚至媒體第四權的制約的紀錄相結合，讓人看到的是遠比九元堵車費更讓人憂慮的東西。在紐約這樣一個歷來崇尚自由的地方，一個毫不掩飾獨裁傾向，自詡為「國王」的總統，現在要用一些甜頭來引誘紐約人，分裂紐約，以打擊民主黨，其目的昭然若揭。

川普政府已經用對亞當斯的擺布讓民主黨人難堪了一次，這次他拿民生議題出招，更容易得逞。如今生活不易，裡面裹著蟑螂的糖衣炮彈，該吃就吃不必客氣。只不過，誰也不知道吃下這顆後，未來還會有什麼樣的藥丸等著我們。接下來的三年11個月，只能自求多福。