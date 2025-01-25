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紐約客談／入敏感場所驅趕 破壞民眾對政府信任

紐約客談

近期因應川普政府政策，移民局針對非法移民的執法，恐怕會逐漸蔓延到教堂、醫院與學校等敏感場所。雖支持者認為該舉是維護社會秩序的必要措施，但也有不少公校教師或是牧師擔憂，這樣大刀闊斧的舉動，是否罔顧人道主義，太過冷酷無情。

敏感場所之所以有特殊性，是因為該場所具有讓人感受到安全感、遠離恐懼的作用。教堂庇護信仰，學校讓孩子得以受教，醫院更是拯救生命的最後防線，對醫療從業人員來說，醫院只有病人、沒有犯人。所以當執法人員闖入這些場所，無疑會讓許多人失去對安全的基本信任，甚至讓需要幫助的群體因此遠離公共服務。人們哭喊著不要把我帶離我的家人，這樣的畫面是否符合我們對「公平與正義」的期待？

尤其許多無證移民來自中南美洲，美國多年來在經濟、政治等不同層面，對這些本就生活在貧窮線之下的人，施以高壓手段，掠奪當地的資源，又怎能怪他們不擇手段來到美國。雖犯罪者的罪行不可因此被抹滅，但一刀切的後果便是犧牲許多從未犯罪，只想追求更好生活的普通人。

驅逐非法移民並非不可行，也並非所有反對者都否認移民執法的正當性，但問題的核心在於方法是否過於極端。突襲敏感場所的行動或許能帶來短期的執法「成績」，但長期來看，這種做法可能會破壞社會凝聚力，讓更多人對政府的信任瓦解。

川普政府強調「法律就是法律」，但法律並不僅僅是冷冰冰的條文，更需要考量執行過程中，對人性的尊重與社會價值的平衡。如果為了短期的驅逐效率，而讓數百萬移民感到被污名化甚至恐懼，是否會讓整個國家變得更加分裂？是否會有心懷怨恨的人因此報復社會？這些後果都會透過時間漸漸發酵。

非法移民 川普 公校

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