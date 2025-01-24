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想讓川普再當一任總統 共和黨議員提案修憲

紐約客談／挽回華裔民心 民主黨還有希望嗎？

紐約客談

過去四年來，由於對民主黨左派倡導教育平權、撤資警局等政策的不滿，本來偏向民主黨的華裔社區，政治取態不斷右轉，開始擁抱共和黨，布碌崙華社已經出現兩位共和黨州級民代，也讓更多共和黨華裔參選人躍躍欲試，企圖從華裔撕開突破口，蠶食民主黨在紐約州的優勢。某些亞裔民代因為選擇與民主黨左翼站在一起，甚至成為社區口誅筆伐的對象。

有人不禁要問，華裔已經右轉如此，民主黨是否還有必要繼續爭取華裔社區？其實近期一些展開競選的民主黨參選人已經給出了答案。

例如，有意參選州長的布朗士區國會眾議員托瑞斯，他本人出自非洲裔社區，自認非洲裔、西語裔混血、性少數人士，從市議員到國會議員生涯很長一段時間內，都被認為是進步派。然而近一年來他的態度也已開始右轉，甚者頻頻迎合亞裔社區訴求，比如高調支持SHSAT。

又如在2021年以進步派之姿競選市長敗下陣來的前市主計長斯靜格，此次再戰的自我定位已經向溫和派偏轉，支持多雇警員維持治安，也轉變態度支持SHSAT。

對此，華裔社區當然樂見。畢竟，華裔在美國政治光譜中基本屬於中間派，看到原屬左翼的政客開始向中間派傾斜，有選民感嘆，好日子終於來了。

實際上，民主黨只要稍微調整姿態，挽回華裔的支持並非不可能。畢竟，過去四年的白宮是民主黨執政，這在一定程度上放大了民主黨政策在華裔社區不受歡迎程度，同時也淡化了共和黨在反移民、反中等議題上對華裔社區造成的負面影響。如今川普捲土重來，美中關係面臨更大考驗，倘若再出現2019至2020年那樣的尖銳衝突，反中、仇亞之風再起，那麼華裔又該如何選擇呢？

華裔 民主黨 共和黨

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