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紐約客談／「定錨嬰兒」與被關上的門

紐約客談

川普任期首日取消出生公民權，再度引發關於移民權利的激烈討論，也將美國憲法第14條修正案置於風口浪尖。作為世界上少數實行「屬地原則」的國家之一，美國的出生公民權長久以來為無數移民家庭提供了一絲希望，如今卻面臨空前挑戰。

在某些政治語境中，有一個專門形容出生公民權孩子的詞語叫「定錨嬰兒」(anchor baby)。這一個有些污名化意味的詞，暗示移民父母借子女的公民身分「搭便車」，從而獲得合法居留權，甚至是福利資源。

然而，這種指控忽視了「定錨嬰兒」存在的真正原因。如果現實中合法移民道路通暢，誰又會訴諸於走線、非法勞工、以及生孩子呢？移民困境與制度的不公是一扇扇被關閉的門。當綠卡排期長達十年甚至數十年時，哪怕是合法的移民父母，都只能寄希望於這條最後的繩索，這也正是川普及右翼勢力欲取消出生公民權的原因。

1868年通過的憲法第14條修正案，明確規定「凡在美國出生且受其管轄者，均為美國公民。」然而，出生公民權自實行以來便伴隨著對移民的不信任和排斥情緒，尤其是在華人勞工群體中表現尤為明顯。19世紀後期，中國移民因「黃禍論」遭受排擠與立法限制，「黃金德案」雖為美國出生的華人爭取了合法地位，但華人移民的生活並未因此變得容易。時至今日，右翼勢力再度崛起，出生公民權再次成為眾矢之的。

全球範圍內，右翼勢力抬頭，民族主義和反移民情緒正在蔓延。無論是哪一個國家，移民在這種大環境下都舉步維艱。在這樣的大背景下，出生公民權不僅是一條法律原則，更是一面映照美國的民主和多元價值觀的鏡子。

移民 華人 勞工

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