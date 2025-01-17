紐約客談／遊民所困境 誰能給出建設性解方？

圖為布碌崙(布魯克林)86街2501號遊民所示威現場。(記者馬璿／攝影)

紐約市自2000年代房價飆漲後，遊民 問題日益嚴重，新冠疫情不只加劇了此情況，在2022年移民潮壓力下，資源本已有限的系統更進一步背負沉重負擔。雖然遊民所與庇護 所功能相似，皆為有需要者提供臨時住所，幫助弱勢族群在過渡期能擁有棲身之所，但兩者服務目標和資金來源有所不同，所帶來的問題也有所差異。

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庇護所主要由聯邦資金支持，保障來自其他國家，因戰爭、迫害或經濟困難被迫離開家園的無證客，並協助他們完成法律程序；而遊民所則服務無家可歸的本地居民，目的是幫助他們恢復獨立生活。然而，現實情況卻不盡理想。

根據市府數據顯示，目前約有7萬名無家者在遊民所流動，這還不包括未進入系統的黑數。儘管遊民所提供臨時住所，但設施簡陋、安檢不嚴，逐漸成為犯罪與毒品溫床，部分遊民甚至寧願露宿街頭也不願入住遊民所，只怕所剩無幾的財物被竊或人身安全受威脅。且遊民所的服務主要集中在基本需求上，缺乏足夠的心理健康 支持與技能訓練，根本無法有效幫助遊民長期穩定生活。

而從市民角度來看，治安惡化、數十億的高額支出與經濟活動的停擺，使得遊民所成為「嫌惡設施」，既破壞社區治安，又導致房價下跌。從華埠和布碌崙(布魯克林)居民持續抗議遊民所的設址，對他們來說，辛苦賺錢、跟著正規移民系統走，好不容易實現美國夢，納稅金卻被用於支持這些設施，還影響到日常生活與家人安危，不反感也難。

尤其遊民所並非解決問題的根本方法，更全面的支持體系並結合心理健康與職業培訓，才有可能真正幫助到無家可歸者重建生活。接下來將迎來市長與市議員選舉潮，如何應對遊民所的挑戰如今成為政治人物頭號目標，但究竟誰能給出較有建設性的解方，就有賴市民們睜大雙眼仔細檢視了。