紐約客談／港口罷工和關稅 華人商家愁眉不展

春節將至，對華人 商家而言，本應是最繁忙、最具盈利潛力的時刻。然而，今年的春節卻籠罩在兩大挑戰之下——港口罷工 與關稅 問題。

美國東海岸和墨西哥灣沿岸約4萬5000名碼頭工人的合同談判在近日重啟，這場勞資糾紛的結果，將影響從緬因州到德州港口的自動化進程。如果雙方未能在本月15日之前達成協議，工人們可能會在15日開始罷工。而這十天，正值春節前的採購高峰期，從年貨、節慶裝飾到各類食品，需求激增。屆時，貨物無法及時清關將直接影響市場供應與消費者體驗。零售商與批發商也將承受巨大損失，年節商品一旦滯留便難以銷售，對紐約的華人商家而言，這將帶來沉重的打擊。

即便成功度過這場危機，貿易環境的不確定性仍然存在。若川普重返白宮，他曾承諾對中國商品加徵關稅，這項政策一旦實施，將進一步推高華人商家的進貨成本，利潤空間將受到擠壓。屆時，一些商家可能不得不將額外成本轉嫁至消費者，使原本具備價格優勢的中國商品失去競爭力。

在這種雙重壓力下，華人商家需要制定新的應對策略。首先，應考慮供應鏈多元化，減少對單一市場的依賴，尋找來自越南、印度等地的替代貨源，以分散風險。同時，加強與美國本地供應商的合作，儘管成本較高，但能在一定程度上緩解進口受阻的問題。

此外，華人商會及業界代表應積極與政府溝通，爭取政策支持，例如降低部分進口商品的關稅或提供短期補貼，減輕中小企業的經營壓力。最重要的是，華人社區應該團結起來，相互扶持，鼓勵消費者優先選購華人商家的產品，共同應對這場經濟挑戰。